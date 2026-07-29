Když se řekne Glen Hansard, většině fanoušků se vybaví oscarová píseň Falling Slowly a film Once. Právě díky němu a české zpěvačce Markétě Irglové získalo Česko jediného Oscara za původní filmovou píseň. Jenže slavný triumf visel dlouhé týdny na vlásku.
Stačilo jediné rozhodnutí Americké filmové akademie a příběh, který dnes patří k největším českým úspěchům v Hollywoodu, mohl skončit ještě před finálovým hlasováním.
Důvodem byly pochybnosti, které se kolem nominace Falling Slowly objevily hned po jejím oznámení. Na začátku roku 2008 se totiž rozhořela nečekaná aféra: nebylo jisté, zda skladba vůbec splňuje pravidla Oscarů. Akademie totiž stanovuje, že nominované písně musí být napsané přímo pro konkrétní film a nesmějí před nominací získat významnou výhodu díky předchozímu uvedení.
Nutno dodat, že Glen Hansard ve středu zemřel, nepřežil nehodu na motorce.
Právě Hansardovu baladu ale lidé mohli slyšet už dříve. Zazněla ve filmu Jana Hřebejka Kráska v nesnázích a irský muzikant ji hrával i na koncertech. V Hollywoodu se tak začalo řešit, jestli má skladba v oscarovém klání vůbec zůstat. Pro tvůrce malého nezávislého filmu Once šlo o zásadní chvíli - nominace na Oscara totiž z nenápadného projektu udělala celosvětový fenomén.
Výbor nominaci písně podpořil
Spor nakonec dorazil až k hudebnímu výboru Americké filmové akademie. Členové výboru museli rozhodnout, jestli Falling Slowly splňuje přísná pravidla Oscarů, nebo jestli její cesta za zlatou soškou skončí ještě před samotným hlasováním. Vyžádali si proto vysvětlení od autorů písně, režiséra Johna Carneyho i producentů filmu Once.
A nakonec rozhodli ve prospěch Hansarda a Irglové. „Hudební výbor akademie se sešel a podpořil nominaci písně,“ oznámil tehdy předseda výboru Charles Bernstein. Podle něj předložená dokumentace jasně ukázala, že skladba vznikala od samého počátku právě pro film režiséra Johna Carneyho.
Bernstein později vysvětlil i to, proč předchozí koncertní provedení ničemu nevadilo. „Film vznikal neobvykle dlouho… píseň byla napsána pro film Once a její dřívější uvedení nezměnilo způsobilost písně pro nominaci,“ uvedl. Akademie zároveň dospěla k závěru, že koncerty v Evropě ani krátké použití ve filmu Kráska v nesnázích nepřinesly skladbě žádnou výhodu, která by odporovala pravidlům.
Nic než štěstí
O několik týdnů později pak už bylo po všech sporech. Hansard s Irglovou vystoupili na pódiu 80. ročníku Oscarů a převzali zlatou sošku za nejlepší filmovou píseň. Jejich vítězství se stalo jedním z největších momentů české filmové historie.
Pro Irglovou šlo navíc o mimořádný úspěch - z nenápadného nezávislého filmu se dostala až na největší filmovou scénu světa. Dodnes totiž nikdo další český Oscar za hudbu nezískal.
„Já jsem byla strašně šťastná. Byl to jeden z těch momentů, kdy člověk necítí nic než štěstí. Jsem moc vděčná za tu podporu, kterou nám lidi projevovali,“ řekla tehdy Irglová.
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Zdroj: The New York Times
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