Domy na Sicílii za 25 korun? Někteří za ně dali mnohem víc, jiní si je museli opravit

Sicilská městečka už od začátku letošního roku lákají ke koupi domu za pouhé jedno euro (zhruba 25 korun). Na lidi, kteří na nabídku kývli, ovšem obvykle nečeká obydlí, do něhož se stačí nastěhovat. Většina levných domů vyžaduje rozsáhlé renovace, a tak někteří zájemci o klidný život v atraktivní lokalitě raději sahají po domech, které stojí víc, ale zase jsou v lepším stavu.

Už více než rok nabízí několik sicilských městeček domy za pouhé jedno euro. Snaží se tak obnovit vymírající komunitu místních obyvatel a přilákat na ostrov nové rezidenty. Skutečnost, že se bydlení v prosluněné venkovské Itálii prodává za tak nízkou cenu, ale probouzí podezření, že v tom bude nějaký háček.

Americká stanice CNN proto oslovila několik lidí, kteří si jednu z levných nemovitostí pořídili, aby zjistila, co následovalo po samotné koupi. Jedním z vůbec prvních zájemců byla Morgane Guihotová pocházející z města Nantes v západní Francii.

Ta si vybrala dům za jedno euro v malebném městě Mussomeli, kde se úzké antické uličky sbíhají okolo polorozpadlé citadely. Společně se svým manželem a dvěma dětmi ho hodlá využívat jako prázdninové sídlo, ale nejdřív musela investovat mnoho času a peněz do jeho renovace. Tu ostatně vyžaduje většina jednoeurových domů a investice do obnovy byly i podmínkou uzavření kupní smlouvy.

Jak 27letá žena, tak její o čtyři roky starší manžel se živí jako restaurátoři, takže jim zvelebování jejich nového obydlí o 50 metrech čtverečních nedělalo problém. Nyní už mají vymalované zdi i opravené podlahy. "Zbývá nám dokončit koupelnu, ale protože jsme oba řemeslníci, jde nám práce rychle od ruky. Je skvělé vidět, jak náš dvoupokojový dům znovu ožívá a výhled na místní panorama z terasy o 15 metrech čtverečních je úchvatný," přiblížila Guihotová pro CNN.

Nová majitelka si také pochvaluje, že město Mussomeli není izolované a leží jen kousek od oblíbených sicilských turistických destinací. "Navíc je tu skvělá občanská vybavenost. Realitní makléřky nás provedly krůček po krůčku celým převodem vlastnictví, pomohly nám s papírováním a ani dům nebyl v tak špatném stavu, jak jsme čekali," dodala Guihotová.

Někteří si raději připlatili

Přestože se mnoho kupujících k chátrajícímu stavu levných nemovitostí postavilo čelem, někteří si raději připlatili, aby dostali obydlí, se kterým nebude tolik práce. Patří mezi ně i belgický podnikatel Patrick Jansenn, kterého zprvu na Sicílii taky přilákaly zpravodajské články o domech za euro.

"Jedno euro jsem ale nakonec nezaplatil, protože všech 25 domů za tuto sumu, které jsem při prohlídkách viděl, bylo v žalostném stavu vyžadujícím rozsáhlé opravy. Proto jsem radši dal 10 tisíc eur (250 tisíc korun) za ucházející třípokojový dům, který potřeboval méně renovací," vysvětlil Jansenn.

Od koupě nemovitosti za jedno euro ho odradila i představa, že by opravy trvaly mnoho let. "Kdyby se mi v blízké době něco stalo, mých pět dětí už bude mít dům v perfektním stavu, ve kterém budou moct žít," podotkl Belgičan. V současnosti chce dům podobně jako Guihotová využívat jako prázdninové sídlo a v budoucnu jako místo, kde bude odpočívat v důchodovém věku.

Na Sicílii ji přilákali předkové

Jedno euro nestačilo ani chicagské finanční poradkyni Meredith Tabboneové, která měla zájem o dům v Sambuce, vůbec prvním městečku, které se do odvážného plánu pustilo. Když ovšem CNN letos v lednu informovala, že jsou levné nemovitosti v Sambuce k mání, místní starosta nedokázal reagovat na obrovský příval zájemců, a tak domy rozprodal v aukci. Nejdražší byl prodán za 25 tisíc eur (637,5 tisíce korun).

Tabboneovou to přesto neodradilo a v aukci vyhrála dům za 5555 eur (přes 141 tisíc korun). "Pětka je totiž moje šťastné číslo," prozradila. Do Sambuky ji navíc lákalo vědomí, že ze sicilského městečka pocházeli její předkové. "Můj pradědeček kdysi emigroval do Spojených států. Vždycky jsem chtěla jeho rodné město navštívit, ale dlouhé roky jsem neměla příležitost. Teď jsem zjistila, že pár bloků ode mě žijí mí vzdálení příbuzní. Musím je brzy navštívit," doplnila žena.