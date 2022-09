Domov pro seniory zaplatil klientům striptérku. Z akce uniklo video, musel se omluvit

Státem provozovaný domov pro válečné veterány v tchajwanském okrese Tchao-jüan objednal svým klientům striptérku. Chtěl tak seniorům zpříjemnit takzvaný Svátek středu podzimu.

Na domov pro seniory se snesla kritika poté, co uniklo video striptérky, která tancuje před muži, z nichž většina je na invalidním vozíku, napsal deník The New York Post.

Záznam, který natočil některý z diváků, začíná tím, že si striptérka v krajkovém spodním prádle lehá na zem a roztahuje před obecenstvem nohy. Pak se chytá za vozík jednoho z mužů, přitiskne k němu svá ňadra a nechává jej, aby si na ně sáhnul. V pozadí jde slyšet jásot zaměstnanců a klientů domova pro seniory.

Mluvčí státem provozovaného zařízení se poté, co video začalo kolovat na sociálních sítích, ospravedlňoval tím, že domov pro seniory chtěl veteránům zpříjemnit svátek, který musel být dvakrát po sobě zrušen kvůli koronavirové pandemii.

"Záměrem bylo rozveselit a obšťastnit naše rezidenty. Velmi se omlouváme za pohoršení, které jsme způsobili," stojí v oficiálním prohlášení domova. Představitelé zařízení připustili, že některé pohyby tanečnice byly "příliš nadšené", a slíbili, že napříště budou při plánování oslav uvědomělejší.

Ne všichni uživatelé sociálních sítí však iniciativu domova pro seniory kritizovali. Řada jich poukazovala na to, že i ostatní muži v obecenstvu tleskají a vypadají, že si tanec užívají. "Nechte je si naposledy užít se spoře oděnou ženou před tím, než zemřou," napsal jeden z nich.