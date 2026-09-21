Z místa, kterému Anna Husová dodnes říká domov, zůstaly jen tarasy a kusy zdí. Teď se znovu objevily nad hladinou Orlíku. Osmaosmdesátiletá pamětnice z vorařské rodiny ale pořád vidí zahradu s ovocnými stromy, slyší harmoniku z verandy a pamatuje si vlaštovky nad svou postelí. Dům musela rodina kvůli stavbě přehrady sama zbourat. „Ten pocit, že jsme bourali náš dům, mám v sobě pořád,“ popisuje.
Při její nedávné návštěvě rodné vesnice Annu Husovou přivítal pohled na obnažené břehy, bahno a zbytky někdejších staveb. Nízká hladina Orlíku odhalila také místa, která neznala ani z dětství. “To je tak smutné podívání. Místo řeky tam teče jen takový potok. V korytě řeky se vynořují skály, o kterých jsme ani nevěděli.”
Letošní extrémní sucho umožnilo hrstce pamětníků, jako je paní Husová, zavzpomínat na časy, kdy se krásným údolím vlnila zurčící Vltava, kolem níž stály domy. Pohled na pozůstatky zdí a tarasů je však i bolestný.
„Ještě teď tam stojí tarasy, dobře jsem je viděla,“ popisuje pamětnice. Potok, který si pamatuje hluboký a upravený, je zanesený bahnem. Most, po němž se k domu přijíždělo, je nenávratně pryč.
Voda ale odkryla třeba pozůstatky nedaleké elektrárny Nový mlýn. Kdysi se tam chodilo na procházky podél řeky, pozorovat vodu na jezu nebo projíždějící vory. Dnes se lidé vydávají za tím, co ze stavby zbylo. Husové už stačí fotografie, které jí z těch míst přinášejí ostatní. „Ale já to mám v paměti tak, jak to tam bylo,“ říká.
Také k vlastnímu domu chodí jen výjimečně. Pamatuje si zahradu s ovocnými stromy, které sázel její otec, i místa, kam chodila na jahody. Dnešní obnažené břehy, které rychle zarůstají, se s tou vzpomínkou těžko spojují.
Dům plný lidí
Když člověk na konci padesátých let přišel do Albrechtické Hladné, čekal ho pohled na malebné údolí na úbočí Vltavy s pětadvaceti domy. Dům číslo 22 našel mezi Vltavou a potokem. Kolem rostly ovocné stromy a v létě se z verandy ozývala harmonika. „Náš dům byl krásný, byl pořád plný lidí,“ vzpomíná Anna Husová.
Ve staré chalupě se narodila, nový dům k ní její tatínek přistavěl, když byla ještě dítě. Dole bydleli letní hosté, nahoře měla rodina ložnice a otec kancelář. Anna měla pokoj v podkroví. Nechávala otevřené okno, u kterého si vlaštovky postavily hnízdo. Mamince ho nedovolila shodit, a tak po nich musela uklízet. Večer usínala za šumění vody od nedalekého jezu.
Rodina tu měla domov už od roku 1860, kdy chalupu koupil její pradědeček. Žil tu dědeček, otec a později Anna se dvěma bratry. Nová přístavba ale podle jejích vzpomínek vydržela pouhých devatenáct let. Pak muselo celé stavení ustoupit Orlické přehradě. Ztrátu domova tehdy umocnil i fakt, že dům musela rodina zbourat sama.
Když přišlo na starou část domu, otec připevnil tři lana. Každému ze svých tří dětí dal jedno do ruky. „Ten pocit, že jsme tím lanem bourali náš dům, mám v sobě pořád,“ říká Husová. „No bolelo to, strašně to bolelo.“
Podobně mizely i další domy kolem řeky. V samotné Albrechtické Hladné jich podle pamětnice muselo přehradě ustoupit pět, včetně přívozu, odkud pocházela její maminka. Stavení byla vykoupená a břehy se musely vyklidit. V jejich části budoucí nádrže bylo podle Husové potřeba domy zbourat také proto, aby nepřekážely lodní dopravě.
Anna už v té době studovala v Praze. Za rodiči se však pořád vracela do rodné vsi. Ani odchod na školu, ani bourání domu na tom, kde se cítila doma, nic nezměnily. „No já mám pocit, že jsem tam doma doteď,“ říká.
Život na řece
Vltava přitom rodinu živila po několik generací. Voroplavbě se věnoval už pradědeček, který chalupu koupil, po něm dědeček a jeho čtyři synové. Byli vrátní, tedy plavci se zkouškami, kteří mohli vést vory. „Museli znát i každý přívoz, každý most, každý kámen, skalisko,“ vysvětluje Husová.
Otec si založil firmu, obchodoval se dřevem a zabýval se voroplavbou. Rozhodl se skončit s podnikáním už před rokem 1948 a pracoval v lese nebo na sezonních brigádách. Anna s ním ještě stihla asi dvě plavby na vorech do Kamýku. Starší bratři se dostali až do Prahy.
Kolem vody se ale odehrával i všechen ostatní život. Z přívozu pocházela maminka, přes řeku se jezdilo do hospody a na protějším břehu tábořili vodáci. Když večer vytáhli kytary, od Husových jim odpovídala harmonika. Hrával na ni jeden z pražských hostů, fotograf, po kterém rodině zůstala také spousta dobových snímků.
„A my jsme tady s harmonikou zpívali. A tak jsme si těmi písničkami povídali,“ vzpomíná na letní podvečery v údolí.
Když se blížila bouřka, otec vodáky zval, aby přepluli a přespali u nich na seně. Maminka jim dávala mléko nebo něco k jídlu. Od studentů si podle dcery ani nebrala peníze. Sama měla dítě na studiích, které také mohlo někdy potřebovat pomoc.
Rodina nezahořkla
Po zbourání domu rodina nějakou dobu bydlela ve vyprázdněné chalupě po sousedech. Vlastní nábytek měla uložený ve stodole. Nakonec našla dům v Bechyni, který potřeboval opravy. Pomohli oba bratři.
Otec se podle Husové i tehdy snažil připomínat, co jim zůstalo. „Nejsme sami, kdo takhle dopadl, ale máme zdravé ruce, zdravou hlavu, vychovali jsme vás tři, umíte pracovat, žijete slušně,“ vzpomíná na jeho slova.
Na Vltavu se později vrátil jako lodník u lodní dopravy na Orlíku. Udělal si ještě kapitánské zkoušky. Kapitánem se sice nestal, u lodí ale zůstal. Stejně jako další plavci, kteří si na změněné řece našli novou práci. „Oni prostě bez Vltavy nemohli žít,“ říká Husová. A vzápětí dodává: „Já taky nemůžu bez Vltavy žít.“
Maminčiny břízy
S Hladnou se proto rodina nerozloučila úplně. Otec koupil pozemek, který dřív patřil k přívozu a k rodině jeho ženy. Postavil na něm malou chatu. Jezdí do ní dodnes.
Po rodičích má nábytek, knihy i fotografie původního domu. U chaty dnes rostou růže, které sázela maminka. Na stráni směrem k řece vysadila také deset břízek. Čtyři z nich se vlní ve větru dodnes.
„Jsou krásné, veliké,“ říká Husová. Vidí je pokaždé, když vyjde na verandu. Na odkryté zbytky rodného domu se dívá nerada. Do Hladné ji ale pořád táhne to, co tu po rodičích zůstalo. „Jezdím tam často a budu tam jezdit asi do smrti,“ uzavírá.
VIDEO: Dronové záběry Orlické přehrady z jihu na sever
Zdroj: autorský text
Tisíce lidí se svezly v nové lanovce na Petřín. V provozu nebyla dva roky
Tisíce cestujících se v úterý svezly novou lanovkou na pražský Petřín, do provozu se lanová dráha vrátila po dvouleté rekonstrukci. Ráno u stanice lanovky na Újezdu čekala asi dvacítka lidí, nové vozy poprvé vyjely v 07:00.
Vyhrocený spor Pavla a Fica kvůli NATO. Ideální to není ani na osobní úrovni
Přestřelka mezi českým prezidentem Petrem Pavlem a slovenským premiérem Robertem Ficem zatěžuje vzájemné vztahy obou zemí. Výměna mezi politiky začala poté, co šéf slovenské vlády zpochybnil ochotu své země podílet se na kolektivní obraně v rámci NATO. Podle zdroje Aktuálně.cz z diplomacie je tu pak ještě jeden rozměr: Fico a Pavel si „prostě nesedli“.
Dohoda podepsána. Případně nezávislé Grónsko zůstane v NATO
Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen v úterý v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, které je autonomní součástí Dánského království.
Jeden turnaj, jeden stadion. Grónská liga žije fotbalovým unikátem
Takovou fotbalovou soutěž jinde na světě jen tak nenajdete. V Grónsku rozhodli o mistrovi během několika dní. A na jediném hřišti.
První státní televize v USA? Trump spustil vlastní vysílání, ihned po spuštění bylo terčem kritiky
Pouhý den poté, co čtyři americké televize oznámily bojkot zpravodajství o americkém prezidentovi, Donald Trump spustil na platformě YouTube nepřetržité vysílání s názvem Trump TV. ABC, CBS, NBC a Fox News bojkotem reagovaly na to, že šéf Bílého domu minulý týden odebral akreditaci reportérům CNN, serveru Politico a MS NOW, protože nesouhlasil se způsobem, jakým informují o jeho administrativě.