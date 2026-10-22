V českém jídelníčku tvoří vejce klíčový zdroj živin, přesto kolem nich panuje řada zažitých omylů. Znamená tmavý žloutek skutečně vyšší kvalitu, jsou vajíčka od souseda vždy zdravější a patří automaticky do chladničky? Podívejte se na nejčastější mýty, které o vejcích stále kolují, a zjistěte, jak je to s jejich vlivem na zdraví i správným skladováním doopravdy.
Průměrný Čech v roce 2023 snědl 237 vajec a podle Státního zdravotního ústavu vejce představují vůbec největší zdroj vitaminu D v běžné české stravě. Přesto kolem nich panuje tolik zažitých mýtů jako u málokteré jiné potraviny. Řada tradovaných pravidel přitom v praxi škodí jak samotné surovině, tak zdraví strávníků.
Jak je to s chovem slepic, vejci i jejich výživou tedy ve skutečnosti?
Mýtus č. 1: Tmavý žloutek znamená zdravé vejce
Sytě oranžový žloutek působí jako známka kvalitního vejce, barva žloutku sama o sobě ale o kvalitě ani výživové hodnotě vejce nic neříká. Kdysi byly žloutky oranžovější hlavně proto, že slepice na pastvě sezobly přírodní barviva z trávy a rostlin.
Dnes barvu ovlivňuje především krmivo, do kterého chovatelé přidávají třeba kukuřici. Roli hraje i plemeno a dokonce postavení slepice v hejnu – dominantní slepice se k nejlepší potravě dostanou jako první.
Mimochodem, totéž platí i pro skořápku, jejíž barva závisí čistě na plemeni slepice a o kvalitě nic neprozrazuje.
Mýtus č. 2: Domácí vejce jsou zdravější
Na drobné a domácí chovy připadá v Česku podle Drůbežářské unie zhruba 3,8 milionu slepic a domácí vajíčka od souseda lidé vždycky brali jako záruku něčeho lepšího, než nabízí obchod.
Rozhodující je ale kvalita stravy a život slepice. Pokud domácí slepice dostávají jen zbytky z kuchyně a mají k dispozici jen malý blátivý výběh, snadno je předčí i vejce z obchodu.
Pastva je pro kvalitní život slepice ideální, protože je zdrojem nejen travin, ale také drobných bezobratlých i zábavy.
Výzkumníci pod vedením profesora Miloše Skřivana prokázali, že ideální je kombinovat pastvu a doplňkové krmivo. Krmná směs dodává energii a udržuje kondici nosnic, zatímco pastva výrazně zvyšuje výživovou kvalitu vajec, zejména obsah luteinu a vitaminu E.
Mýtus č. 3: Strašák cholesterol
I samotná výživová hodnota vajec je opředena spoustou rozšířených mýtů. „Největší byl samozřejmě ten o cholesterolu. Několik let jsme si hlídali dvě tři vejce týdně, protože se to tak doporučovalo,“ říká výživová poradkyně Lada Nosková z DietPlan.cz.
„Dnes už víme, že u zdravého člověka má cholesterol z vajec na krevní jen malý vliv, mnohem víc mu škodí uzeniny, smažené pokrmy, málo pohybu a nadváha samotná,“ vysvětluje.
Mýtus č. 4: Žloutek je zbytečný a vejce jsou těžká
„Druhý mýtus je, že bílek je ten zdravý a žloutek se má vyhazovat. Přitom právě ve žloutku je většina vitaminů, minerálů i zdravých tuků,“ říká Nosková. Na tuk ve žloutku se váže vitamin D, ale také vitaminy A, E a K.
Bílky ale zatracovat nemusíte. „Přidávat bílky navíc je rozhodně dobrá strategie, protože navyšujete bílkoviny,“ dodává poradkyně. Jedno středně velké vejce (tedy bílek o váze asi 35 g) jich obsahuje zhruba 4 g.
K vejcím se zároveň váže ještě jeden trochu paradoxní mýtus, že jsou těžce stravitelná. Ten ovšem souvisí spíš s jejich častou úpravou – smažením. „Vejce jsou naopak jedna z nejlépe stravitelných a nejkvalitnějších bílkovin vůbec a skvěle zasytí,“ říká Nosková.
Klientkám proto vejce doporučuje klidně denně. „Jedno až dvě, ideálně k snídani, kde nejvíc pomohou se sytostí a chutěmi. Stejně tak se dobře hodí k večeři jako zdravá zeleninovo-vaječná omeleta či frittata,“ radí. Výjimkou jsou lidé, kterým lékař kvůli konkrétní diagnóze dal jiné doporučení.
Mýtus č. 5: Vejce musí být v lednici
V českém prostředí máme hluboce zakořeněno, že vejce patří do lednice, a když pak člověk na dovolené do teplých jihoevropských států zavítal do obchodu, z vajec v obyčejném regálu měl obvykle šok.
Teplotu skladování přitom prodejcům určoval i zákon: do konce loňského roku museli vejce držet při 5 až 18 °C. Od ledna 2026 ale platí nová vyhláška, která horní posunula na 24 °C, teplota ale nesmí kolísat.
Někteří obchodníci toho i kvůli úsporám energie využili a vejce skutečně z chladicích boxů přestěhovali.
Doma je to se skladováním podobné: vejce vydrží v lednici i ve spíži, hlavní je stálá teplota. V lednici samozřejmě vydrží o něco déle, ale ve stálé teplotě chladného špajzu nebo sklepa jim bude možná lépe než ve dvířkách lednice, kde se teplota při každém otevření mění.
Navzdory zvykům v jiných státech ale vejce před uložením nikdy nemyjte. Skořápku chrání tenká ochranná vrstva, tzv. kutikula, kterou mytí naruší, takže bakterie pak snáz proniknou dovnitř. Špinavé domácí vejce jen otřete a co nejdříve spotřebujte.
Video: Rozdíl mezi klecovým a podestýlkovým chovem nosnic
Zdroj: autorský článek, csu.gov, dietplan.cz, cazv.cz, e-sbirka.gov.cz
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