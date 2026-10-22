Přeskočit na obsah
Benative
22. 10. Sabina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Domácí vejce od souseda? Mohou být mnohem horší než ta z obyčejného supermarketu

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

V českém jídelníčku tvoří vejce klíčový zdroj živin, přesto kolem nich panuje řada zažitých omylů. Znamená tmavý žloutek skutečně vyšší kvalitu, jsou vajíčka od souseda vždy zdravější a patří automaticky do chladničky? Podívejte se na nejčastější mýty, které o vejcích stále kolují, a zjistěte, jak je to s jejich vlivem na zdraví i správným skladováním doopravdy.

Vejce
Vejce patří v českém jídelníčku k nejvýznamnějším zdrojům vitaminu D.Foto: Shutterstock – Sergey Ryzhov
Reklama

Průměrný Čech v roce 2023 snědl 237 vajec a podle Státního zdravotního ústavu vejce představují vůbec největší zdroj vitaminu D v běžné české stravě. Přesto kolem nich panuje tolik zažitých mýtů jako u málokteré jiné potraviny. Řada tradovaných pravidel přitom v praxi škodí jak samotné surovině, tak zdraví strávníků.

Jak je to s chovem slepic, vejci i jejich výživou tedy ve skutečnosti?

Mýtus č. 1: Tmavý žloutek znamená zdravé vejce

Sytě oranžový žloutek působí jako známka kvalitního vejce, barva žloutku sama o sobě ale o kvalitě ani výživové hodnotě vejce nic neříká. Kdysi byly žloutky oranžovější hlavně proto, že slepice na pastvě sezobly přírodní barviva z trávy a rostlin.

Související

Dnes barvu ovlivňuje především krmivo, do kterého chovatelé přidávají třeba kukuřici. Roli hraje i plemeno a dokonce postavení slepice v hejnu – dominantní slepice se k nejlepší potravě dostanou jako první.

Reklama
Reklama

Mimochodem, totéž platí i pro skořápku, jejíž barva závisí čistě na plemeni slepice a o kvalitě nic neprozrazuje.

Mýtus č. 2: Domácí vejce jsou zdravější

Na drobné a domácí chovy připadá v Česku podle Drůbežářské unie zhruba 3,8 milionu slepic a domácí vajíčka od souseda lidé vždycky brali jako záruku něčeho lepšího, než nabízí obchod.

Rozhodující je ale kvalita stravy a život slepice. Pokud domácí slepice dostávají jen zbytky z kuchyně a mají k dispozici jen malý blátivý výběh, snadno je předčí i vejce z obchodu.

Domácí vejce není automaticky záruka kvality. Vždy záleží, zda má vejce přístup na pastvu a jak kvalitní stravu má.
Domácí vejce není automaticky záruka kvality.Foto: Shutterstock

Pastva je pro kvalitní život slepice ideální, protože je zdrojem nejen travin, ale také drobných bezobratlých i zábavy.

Reklama
Reklama

Výzkumníci pod vedením profesora Miloše Skřivana prokázali, že ideální je kombinovat pastvu a doplňkové krmivo. Krmná směs dodává energii a udržuje kondici nosnic, zatímco pastva výrazně zvyšuje výživovou kvalitu vajec, zejména obsah luteinu a vitaminu E.

Mýtus č. 3: Strašák cholesterol

I samotná výživová hodnota vajec je opředena spoustou rozšířených mýtů. „Největší byl samozřejmě ten o cholesterolu. Několik let jsme si hlídali dvě tři vejce týdně, protože se to tak doporučovalo,“ říká výživová poradkyně Lada Nosková z DietPlan.cz.

„Dnes už víme, že u zdravého člověka má cholesterol z vajec na krevní jen malý vliv, mnohem víc mu škodí uzeniny, smažené pokrmy, málo pohybu a nadváha samotná,“ vysvětluje.

Mýtus č. 4: Žloutek je zbytečný a vejce jsou těžká

„Druhý mýtus je, že bílek je ten zdravý a žloutek se má vyhazovat. Přitom právě ve žloutku je většina vitaminů, minerálů i zdravých tuků,“ říká Nosková. Na tuk ve žloutku se váže vitamin D, ale také vitaminy A, E a K.

Reklama
Reklama

Bílky ale zatracovat nemusíte. „Přidávat bílky navíc je rozhodně dobrá strategie, protože navyšujete bílkoviny,“ dodává poradkyně. Jedno středně velké vejce (tedy bílek o váze asi 35 g) jich obsahuje zhruba 4 g.

K vejcím se zároveň váže ještě jeden trochu paradoxní mýtus, že jsou těžce stravitelná. Ten ovšem souvisí spíš s jejich častou úpravou – smažením. „Vejce jsou naopak jedna z nejlépe stravitelných a nejkvalitnějších bílkovin vůbec a skvěle zasytí,“ říká Nosková.

Související

Klientkám proto vejce doporučuje klidně denně. „Jedno až dvě, ideálně k snídani, kde nejvíc pomohou se sytostí a chutěmi. Stejně tak se dobře hodí k večeři jako zdravá zeleninovo-vaječná omeleta či frittata,“ radí. Výjimkou jsou lidé, kterým lékař kvůli konkrétní diagnóze dal jiné doporučení.

Mýtus č. 5: Vejce musí být v lednici

V českém prostředí máme hluboce zakořeněno, že vejce patří do lednice, a když pak člověk na dovolené do teplých jihoevropských států zavítal do obchodu, z vajec v obyčejném regálu měl obvykle šok.

Reklama
Reklama

Teplotu skladování přitom prodejcům určoval i zákon: do konce loňského roku museli vejce držet při 5 až 18 °C. Od ledna 2026 ale platí nová vyhláška, která horní posunula na 24 °C, teplota ale nesmí kolísat.

Související

Někteří obchodníci toho i kvůli úsporám energie využili a vejce skutečně z chladicích boxů přestěhovali.

Doma je to se skladováním podobné: vejce vydrží v lednici i ve spíži, hlavní je stálá teplota. V lednici samozřejmě vydrží o něco déle, ale ve stálé teplotě chladného špajzu nebo sklepa jim bude možná lépe než ve dvířkách lednice, kde se teplota při každém otevření mění.

Navzdory zvykům v jiných státech ale vejce před uložením nikdy nemyjte. Skořápku chrání tenká ochranná vrstva, tzv. kutikula, kterou mytí naruší, takže bakterie pak snáz proniknou dovnitř. Špinavé domácí vejce jen otřete a co nejdříve spotřebujte.

Reklama
Reklama

Video: Rozdíl mezi klecovým a podestýlkovým chovem nosnic

Jan Pozdílek, ředitel Vejce Kosičky | Video: Petra Jaroměřská

Zdroj: autorský článek, csu.gov, dietplan.cz, cazv.cz, e-sbirka.gov.cz

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Srní, Tatra 138, sníh
Srní, Tatra 138, sníh
Srní, Tatra 138, sníh

Nikdo nevěděl, co se tehdy stalo. Na Šumavě našli dvě lidská těla, vysvětlení přišlo po letech

Na jaře roku 1988 nachází lesníci pod šumavským Poledníkem dvě lidská těla. Patří mladému páru z NDR, který je už několik týdnů nezvěstný. Jejich auto zůstalo opuštěné daleko pod horami a uvnitř něj téměř všechno, co si s sebou přivezli. Do lesa si vzali jen peníze, pasy a kompas. Jako by přesně věděli, kam míří. Co ale jejich cestu nakonec překazilo? Jak a proč dva mladí lidé zahynuli?

Václav Neužil ve filmu Kluci to vidí jinak než holky hraje Karla, záletníka a cynika, který stále vtipkuje a taky šňupe.
Václav Neužil ve filmu Kluci to vidí jinak než holky hraje Karla, záletníka a cynika, který stále vtipkuje a taky šňupe.
Václav Neužil ve filmu Kluci to vidí jinak než holky hraje Karla, záletníka a cynika, který stále vtipkuje a taky šňupe.

Ondříčkovi „Samotáři 2“ nasytí duši i bránici. Bez jedné postavy by se však obešli

Kdo zná film Šeptej, tomu bude nový snímek Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky připadat jako výlet do minulosti i budoucnosti současně. Nálada, vyprávěcí principy i práce s hudbou, to vše působí zvláštně povědomě, a přitom je to jiné a svěží. Asi jako když se po letech vrátíte na místo, k němuž vás pojí vzpomínky, a zjistíte, že nové zážitky mohou být ještě intenzivnější.

Reklama
Dominik Hašek.
Dominik Hašek.
Dominik Hašek.

Hašek: Ovečkin podporuje zločince a vrahy. Gólman vzpomíná, jak se vyhnul Putinovi

Je jedním z nejlepších brankářů hokejové historie. Dnes bojuje proti tomu, aby se sport stal nástrojem ruské propagandy. Dlouhodobě kritizuje NHL za to, že v ní mohou působit ruští hráči včetně Alexandra Ovečkina, který v minulosti veřejně podporoval Vladimira Putina. V pořadu Spotlight hovoří Dominik Hašek o kritice, o politické kariéře a vzpomíná na své období v ruském Spartaku Moskva v KHL.

Reklama
Reklama
Reklama