Dokážete pracovat z domu opravdu efektivně? Nastavte si pravidla!

Dnešní zaměstnavatelé už tuší, že pětitýdenní dovolená, stravenky či kafeterie už nejsou tím hlavním tahákem, jak si dlouhodobě udržet své zaměstnance. Většina kancelářských firem přistupuje k benefitům, jako je home office, tedy možnost pracovat z domu už automaticky.

U pohovorů tak není výjimkou otázka na přesný počet dní v měsíci strávených doma nad prací. Strašákem zaměstnavatelů je ale spousta lidských faktorů, které výkonu celé firmy při práci z domu nepřispívají - snížená efektivita, koncentrace a prokrastinace. A co vy, máte práci z domu v malíku a zvládáte opravdu tolik práce, kolik si na daný den určíte?

Flexibilita - novodobé zlato na poli pracovního trhu

V dnešní době spousta mladých lidí kancelářských profesí preferuje flexibilitu nad případným zvýšením platu. Raději zvolí možnost práce z domova, ze zahraničí, či částečný úvazek, kdy napůl cestují a napůl pracují. Ne každý si to ale může dovolit. Ve všech případech je ale nutné si umět zorganizovat práci i svůj čas efektivně.

Za výsledkem aktivně a efektivně

Na každý den, který chcete doma strávit prací, je nutné si udělat plán. A ten začíná už den předem. Jednoduše si sepíšete jednotlivé body, které chcete nadcházející den stihnout. Uleví se vám také, pokud každému úkolu dáte náležitou prioritu. V reálu to vypadá tak, že si je popíšete čísly od jedničky do posledního bodu, který je třeba udělat podle jejich naléhavosti v daný den. Další den se do nich pustíte bez rozmyslu a velkého odkládání. A nebojte se dát si hned ze startu ty největší výzvy. Všechny v rodině dopředu informujte, že zítra pracujete z domu a aby to brali spíše tak, jako byste do konce pracovní doby nebyli doma.

Přípravu nepodceňte

Na ráno si nastavte budíka na čas, kdy byste normálně vstávali a vyráželi do kanceláře. Odkládání budíku už zavání i odsouváním pracovních povinností. Pokud se vám podaří vyskočit z postele včas, odbyjte si své ranní rituály jako každý den. Nic si neodpírejte, ale u ničeho se ani zbytečně nezdržujte. Nachystejte si k pracovnímu místu dostatek vody, nějaký ten čaj či kávu a něco, čím byste ještě před obědem zahnali první známky hladu. Pojistíte si tak svou pozornost čistě na práci a nebudete muset odbíhat do kuchyně.

Pracovní koutek jako v kanceláři

Pokud máte doma nevyužitou místnost, máte napůl vyhráno. Je totiž lepší, když se před okolními vlivy můžete zavřít. Pak si vystačíte se stolem, pohodlnou židlí, vhodným osvětlením a podle druhu práce s kvalitní technikou. Těm, co mají firemní notebook dobře poslouží monitor či dva navíc. Pokud chcete být opravdu efektivní, vybavte si domácí pracovnu tak, jak jste zvyklí na práci i v kanceláři. Pořiďte si kvalitní tiskárnu včetně skeneru. Vybírejte podle vašich potřeb mezi laserovou nebo inkoustovou technologií a nezapomeňte se předzásobit náplněmi. Pořiďte si bezdrátovou myš, která pomůže, pokud byste se museli po bytě s notebookem pohybovat. Pokud jste freelancer a pracujete z domu denně, na ničem z toho nešetřete. Investice se vám do kvalitní techniky i nábytku vrátí s jejich dlouhou životností.

Kde ale efektivně ušetřit?

I když by se zdálo, že při zařizování domácí kanceláře by se hodil neomezený rozpočet, dá se i na tomto ušetřit. Minimálně na spotřebním materiálu i nábytku. Po nábytku se nejprve porozhlédněte po bazarech a různých fórech. Když si dáte s hledáním práci, dost možná pořídíte i takové kousky, na kterých nikdo nepozná, že nejsou zbrusu nové. U židle výběr pořádně promyslete. Vyzkoušejte si ji naživo a zaměřte se na ty, které vám s polohováním a vhodným nastavením zaručí dostatečný komfort a udrží zdravá záda.

Ušetřete i na provozu kanceláře. Do něj spadají tonery a cartridge do tiskáren či multifunkčních tiskových zařízení. Dobře si prověřte a porovnejte ceny originálních náplní do vaší tiskárny a těch neoriginálních, tzv. kompatibilních. V dnešní době se u ověřených prodejců a větších e-shopů nemusíte bát ani kvality alternativních náplní. Spolehliví dodavatelé dokáží zaručit u alternativ stejnou kvalitu tisku při cenové úspoře až 70 %. Nejenže tedy ušetříte za jejich nákup, ale tisknete kvalitně a úsporně. Stejně tak se dá ušetřit na dalším spotřebním zboží jako jsou papíry do tiskárny a jiné kancelářské pomůcky.

Výhody práce na dálku pro zaměstnance i zaměstnavatele

Práce na dálku má jistě spoustu výhod. Jak časových, ekonomických tak praktických. Ne každý ale dokáže převzít zodpovědnost za množství a kvalitu výstupů práce, kterou doma odvede. Jednoduše se nedonutí pracovat tak efektivně, jako by byl zrovna v kanceláři. Jaká jiná pozitivní i negativní úskalí ale home office opravdu skrývá? Sepsali jsme je za vás.

Výhody home office

Ráno neztrácíte čas výběrem oblečení a úpravou zevnějšku.

Nepohybujete se ve velkém kolektivu a jste proto méně nemocní.

Šetříte zaměstnavateli náklady za nájem a energie .

. Pracujete de facto odkudkoliv.

Jste flexibilnější a práci si uzpůsobíte termínům i vlastním potřebám.

Nejste ubití stereotypem a jste mnohem kreativnější.

a jste mnohem kreativnější. Práci dobře skloubíte i s mateřskou dovolenou či s péčí o děti.

Máte absolutní klid a jste ve vlastním prostředí.

a jste ve vlastním prostředí. Nemusíte řešit otevírací doby úřadů a bank a ordinační doby lékařů.

Nevýhody home office

Pokud se neumíte k práci vycepovat a držet si správné pracovní tempo a morálku, termíny a výsledky stagnují.

Musíte čelit nástrahám prokrastinace .

. Nezvládnutí základních návyků time managementu vede k nedodržení smluvených termínů a dokáže vám i pocuchat nervy.

Ve vzduchu neustále visí rozptylování od práce jinými domácími povinnostmi.

Některé práce doma dělat prostě nemůžete . Pokud jste soustružník, musíte se s docházkou do podniku smířit.

. Pokud jste soustružník, musíte se s docházkou do podniku smířit. Počítat musíte i se zvýšenou kontrolou některých nadřízených, kteří své vedení nezvládají a obávají se ztráty kontroly nad vašimi výsledky.

Pokud nezvládáte ovládat základní technologické funkce počítače a technologií pro vaši práci, doma vám s nimi nikdo neporadí.