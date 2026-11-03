Zatímco jezevčíci se běžně dožívají šestnácti let, německá doga nebo irský vlkodav často odejdou před desátými narozeninami. Daň za velikost je krutá, vědci ji však odmítají přijmout jako neměnný fakt. Do rozsáhlých výzkumů zapojili přes čtyřicet tisíc psů a přímo v ordinacích testují látky, které dokážou stárnutí buněk zbrzdit.
Když si člověk pořídí štěně, jen málokdy myslí na chvíli, kdy mu začne šedivět čenich a procházky se postupně zkrátí. U velkých plemen přitom může stáří přijít překvapivě brzy. Německá doga nebo irský vlkodav se často nedožijí ani deseti let, zatímco malí psi doprovázejí své majitele téměř dvě desetiletí.
Proč se délka života jednotlivých plemen tolik liší? A dá se s tím něco dělat? Vědci se těmito otázkami zabývají stále intenzivněji. Nechtějí už pouze léčit nemoci. Hledají způsoby, jak samotné stárnutí zpomalit a prodloužit zvířatům dobu, kdy zůstávají zdravá a aktivní.
Zvířecí summit o zdraví
Zájem o takový výzkum ukázalo i první mezinárodní setkání Animal Longevity Summit, které se začátkem října konalo nedaleko kanadského Toronta. Do jednoho sálu přivedlo akademické vědce, biotechnologické firmy i jejich čtyřnohé společníky.
„Bylo to možná trochu jiné publikum, než jaké člověk potkává na běžných konferencích o stárnutí,“ řekla časopisu Nature Vera Gorbunová z Rochesterské univerzity, která se zabývá stárnutím různých živočišných druhů. „Bylo pro mě překvapením, jak moc lidi prodloužení života jejich mazlíčků zajímá,“ dodala.
Čtyřicet tisíc psů pod drobnohledem
Výzkumníci nyní získávají stále přesnější představu o tom, co ovlivňuje psí dlouhověkost. Významný příspěvek přinesla studie zveřejněná koncem října v odborném časopise GeroScience. Tým vědců analyzoval údaje 41 047 domácích psů z celých Spojených států. Sledoval jejich životní osudy i důvod a způsob úmrtí.
Výsledky potvrdily výraznou souvislost mezi velikostí psa a délkou jeho života. Zatímco u malých plemen dosahoval medián 14 let, u obřích plemen klesl pod deset let. Rozdíl tak činil nejméně čtyři roky, tedy téměř třetinu života malého psa. Velikost ovšem nevysvětluje všechno. Vědci zaznamenali také mírně delší život u kříženců než u čistokrevných psů stejné velikostní kategorie. Feny se v průměru dožívaly o něco vyššího věku než samci.
Výzkumníci prošli také více než osm set údajů z dotazníků, které vyplňovali majitelé. Zajímalo je například, jak často psi chodí ven, jak se pohybují, co jedí, v jakém prostředí žijí nebo jaký mají zdravotní stav. Výraznou roli hrálo celkové zdraví zvířete a přítomnost chronických nemocí.
V oblastech, kde měli kratší život lidé, častěji umírali dříve také psi. Autoři studie v tom vidí možný vliv společného prostředí. Lidé i jejich zvířata dýchají stejný vzduch, žijí v podobných klimatických podmínkách a často sdílejí životní styl. Vědci proto chtějí dál zkoumat například kvalitu ovzduší, dostupnost zelených ploch nebo vliv extrémního počasí.
Lék, který by mohl fungovat
Vedle sledování tisíců zvířat se vědci pouštějí také do klinických studií. Jednou z nejsledovanějších látek je rapamycin. Při pokusech na myších zjistili, že dokáže ovlivnit procesy spojené se stárnutím a prodloužit jejich život.
Nyní zkoumají, zda podobný účinek může mít také u domácích psů. Projekt Dog Aging Project spustil rozsáhlou studii TRIAD, která porovnává účinky rapamycinu s neúčinným placebem. Výzkumníci sledují nejen délku života, ale také stav srdce, pohybové schopnosti a kognitivní funkce.
Do studie zařazují psy starší sedmi let a s hmotností alespoň dvacet kilogramů. Část zvířat dostává jednou týdně rapamycin, ostatní placebo. Majitelé ani veterináři přitom nevědí, do které skupiny konkrétní pes patří.
Projekt pokračuje druhým rokem a podle informací z University of Washington do něj na konci října vstoupilo přes 350 psů ve dvaceti veterinárních centrech. Každého účastníka čekají tři roky aktivního sledování a další dva roky kontrol.
Farmaceutické firmy už řešení nabízejí
Do výzkumu vstupují také biotechnologické společnosti. Jednou z nejaktivnějších je americká firma Loyal, která vyvíjí několik přípravků zaměřených na prodloužení života psů. Zaměřují se na hormon IGF-1, který souvisí s růstem těla. Jeho vyšší hladiny doprovázejí větší tělesný vzrůst a podle dosavadních poznatků způsobují kratší život některých velkých plemen.
Firma může za určitých podmínek získat povolení k uvedení léku na trh ještě před dokončením dlouhodobého výzkumu. Musí přitom doložit jeho bezpečnost, kvalitu výroby a předběžné důkazy o účinnosti. Loyal v září oznámil, že u svého přípravku tyto požadavky splnil. Neznamená to však, že úřad potvrdil, že lék prodlužuje psům život. To musí firma prokázat až v navazujícím výzkumu.
Výzkumníci teprve ověřují, zda dokážou ovlivnit samotné stárnutí, a nejen léčit jeho následky. Než vědci najdou způsob, jak psům přidat další roky, snaží se zjistit, co jim pomůže zůstat co nejdéle zdraví.
VIDEO: Na návštěvě v rodinném lihovaru
Zdroj: nature.com, link.springer.com, vet.tufts.edu, loyal.com
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