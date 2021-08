Dobročinnost nám dělá dobře

Člověk je od přírody dobrý. Mnoho lidí s tímto výrokem francouzského filosofa Jeana-Jacquese Rousseaua nemusí souhlasit, ale i v poslední době se ukázalo, že lidé jsou ochotní pomoci ostatním. Jak to dnes vypadá s dobročinností v České republice?

Co je filantrop vlastně zač?

Slovo filantrop pochází z řečtiny, konkrétně se jedná o složení slov filein (= milovat) a anthropos (= člověk). Takže kdo je filantrop? Filantrop je někdo, kdo má rád lidi nebo také přítel lidí. Dnes má slovo filantrop význam jako podporovatel nějaké obecně prospěšné věci, která pozitivně ovlivní životy lidí dnes i v delším časovém horizontu.

Filantropové u nás i ve světě často zakládají fondy na podporu vzdělání nebo rovnou celé školy, zřizují veřejné knihovny nebo financují chod zoologické zahrady. Někteří, hlavně v dřívějších dobách, podporovali začínající umělce. Mezi výrazné filantropy se u nás v poslední době zařadili například manželé Vlčkovi, kteří se prostřednictvím své nadace rozhodli podpořit rodiny vážně nemocných dětí a vybudovat dětský hospic.

Filantropie nebo dobročinnost?

Často se mezi filantropii a dobročinnost klade rovnítko, ale není to tak úplně pravda. Dobročinnost je činnost řekněme běžných lidí, kteří se rozhodnou pomoci někomu v těžké životní situaci, jak jsme to mohli vidět letos v létě, když jižní Moravu zasáhlo tornádo. A filantropové se naopak věnují spíše dlouhodobým projektům.

Vyšší míra solidarity se často projevuje právě v případě neočekávaných přírodních katastrof nebo pravidelně v době před Vánoci. V tuto dobu se zvyšuje i aktivita organizací, které se snaží získat prostředky pro svůj projekt. Některé to dělají prostřednictvím dopisů, jiné se zaměřují na kontaktování dárců po telefonu. V tom případě se bude hodit vědět, jak zjistit, kdo mi volal nebo komu patří telefonní číslo ze zmeškaného hovoru. V posledních letech si také stále více lidí bere za své projekty, nadace a charitativní fondy, kterým přispívají pravidelně.

A nedělají to jen jedinci, ale v dobročinnosti a filantropii se stále více angažují i firmy, u těch větších to tak nějak patří k dobrému jménu. Kromě bohulibých záměrů je k tomu může vést také možnost daňových odpočtů. Výpočet procent pro snížení daňového základu je přitom velmi jednoduchý. Firmy si díky darům mohou snížit základ daně maximálně o 10 %, pokud byla hodnota všech darů minimálně 2000 Kč. Dary je možné také zahrnout přímo do nákladů, tady se výpočet procent pro daně řídí běžným zdaněním příjmu, tj. 19 %.

Kdo mi volal aneb fundraising po telefonu

Způsobů, jak neziskové organizace získávají peníze na pomoc potřebným, je mnoho. Velmi populární jsou tzv. DMS, tedy dárcovské SMS zprávy, kdy člověk většinou posílá jednorázově menší částku. V poslední době i u neziskových organizací roste význam propagace na sociálních sítích.

Naopak mezi nepopulární metody patří přímé oslovování potencionálních dárců prostřednictvím dopisů nebo telefonu. Nevyžádaný dopis jednoduše můžete vyhodit do koše, u telefonních hovorů to může být trochu složitější. Naštěstí i díky působení tzv. šmejdů jsou v povědomí webové stránky nebo mobilní aplikace, které pomohou zjistit, kdo mi volal, i když se jedná o neznámé číslo.

Být dobrý je pro lidi přirozené i výhodné

Dobročinnost je úzce spojená s pojmem altruismus. Jde o nesobeckou lásku k ostatním lidem a psychologické výzkumy prokázaly, že už děti do jednoho roku si všímají, kdo se k ostatním chová hezky a kdo ne. A s těmi zlými se prostě nekamarádí.

Být dobrý a spolupracovat s ostatními je tedy nejen hezké a milé, ale je to také evolučně výhodné. To potvrzují i studie zkoumající altruistické chování u šimpanzů, kteří mají vysoce vyvinutý smysl pro spravedlnost a poctivě se dělí o kořist. Vedou je k tomu také zištné důvody - kdyby každý nedostal spravedlivý podíl na kořisti, nemusel by se příště lovu vůbec zúčastnit a o dobrý výsledek by to nakonec ochudilo všechny zúčastněné.

I u fyzických osob je altruismus a smysl pro dobročinnost podporován daňovými odpočty. Výše daru v tomto případě musí být minimálně 1000 Kč a výpočet procent uvádí hodnotu 15 %, která si lze odečíst z daňového základu. Je možné také využít internet a online kalkulačka procenta ve správné výši spočítá sama.

A jedna perlička na závěr - lidé, kteří se cítí být morálně nadřazeni zbytku společnosti, přispívají na dobročinnost méně, než ti, kteří se naopak cítí být špatnými lidmi. Pokud máme ze svého života špatný pocit, snažíme se vylepšit si karmu aspoň tím, že přispějeme na lepší život někomu jinému. A nemusí se jednat o žádné závažné provinění, na dobročinnost přispívají méně například i pravidelní konzumenti bio výrobků.