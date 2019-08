Děti z domovů si nevěří, nemají sebevědomí. Klára jim 12 let pomáhá žít vlastní život

Klára Chábová pomáhá dětem při odchodu z dětských domovů. Už dvanáct let vede spolek Mimo domov, organizuje přednášky, workshopy a šíří osvětu napříč společností. “Děti mají nízké sebevědomí, nevěří si, jsou vykořenění a chybí jim blízká osoba, na kterou by se mohli obrátit. Potřebují podporu, bezpečný prostor a porozumění. Když s nimi jednáte na rovinu a zjistí, že je nechcete poučovat, spolupracují,” říká. Nadace Karla Janečka ji teď v rámci projektu Laskavec ocenila za dobré skutky.

Tým spolku Mimo domov dnes tvoří sedmnáct lidí, a jak jeho zakladatelka říká, většinou se všichni znají už pěknou řádku let. "Realizujeme výjezdy do dětských domovů, organizujeme zážitkový festival Out of Home, kde dětem představujeme nejrůznější profese a volnočasové aktivity v prostředí reálných firem a institucí. A v současné době připravujeme velký projekt, kterým je Inkubátor Mimo domov."

Jedná se o jakési hnízdo, v rámci kterého chce organizace dětem od patnácti let nabízet komplexní mix služeb potřebných k tomu, aby se po odchodu z dětského domova úspěšně začlenily do společnosti.

"Kdo se s dětmi z dětských domovů nikdy nesetkal, bohužel často netuší, jak těžké pro ně je začít žít vlastní život. Nevědí si totiž rady v situacích, které jsou pro ostatní naprosto běžné. Děti nejsou samostatné, ale jsou opuštěné, citově deprimované a necítí se v bezpečí," pokračuje Klára Chábová a dodává, že mnoho dětí si s sebou odnáší nevyléčená traumata z dětství.

Pro tým spolku Mimo domov je působení v něm koníčkem a srdeční záležitostí. Většina lidí má paralelně ještě vlastní zaměstnání, což se však podle Kláry Chábové pravděpodobně změní, má-li se iniciativa rozvíjet a přispívat k nezbytným změnám v oblasti péče o ohrožené děti.

"Je pro mě vlastně stále nepochopitelné, že se v jednom století, na jednom místě a u jednoho tématu sešlo tolik skvělých lidí. Pracují z vnitřního přesvědčení a s motivací, že opuštěné děti nemůžeme nechat napospas jejich osudům. Nesmírně si těchto lidí vážím. Náš spolek se stává postupně profesionální organizací, realizujeme větší projekty a máme mnohem vyšší cíle a ambice," dodává Klára Chábová, pro kterou je prý největší motivací život sám.