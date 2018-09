Partner mě shazuje kvůli váze, postěžovala si žena na Redditu. Podpořil ji vdovec

Jedenadvacetiletá žena si na serveru Reddit postěžovala na to, že ji přítel vyčítá její vzhled a váhu. "Myslím, že byste měla svému příteli říct, jak se cítíte. Jestliže vás miluje, zjistí, jak strašná jeho slova jsou. Jestli na to nepřijde, měla byste svou duši nakrmit jinak," podpořil ji vdovec. Na příběh upozornila britská BBC.

Ženin příspěvek na známém fóru Reddit začínal slovy: "Hubnu, ale můj partner si mě neustále dobírá kvůli vzhledu." Dále popsala, jak šli nedávno plavat, ale voda se jí zdála studená. Její přítel jí jízlivě odpověděl, že má dostatek izolace.

Na ženinu poznámku odpověděly stovky lidí, většina z nich ji podpořila slovy, že by si zasloužila lepšího partnera. Velmi emocionální ale byla odpověď jednoho staršího vdovce, který jí popsal své vlastní zkušenosti: "Moje manželka byla nejkrásnější ženou, kterou jsem kdy potkal, a to zvenčí i zevnitř. Ale častokrát se takto sama nevnímala, takže často držela diety a hodně cvičila."

Dodal, že mimo jiné lituje toho, že ji někdy nechal pocítit, že není krásná. "Myslím, že byste měla svému příteli říct, jak se cítíte. Jestliže vás miluje, zjistí, jak strašná jeho slova jsou. Jestli na to nepřijde, měla byste svou duši nakrmit jinak," napsal uživatel se jménem EndlessEnds.

Jeho příspěvek nenechal ostatní diskutující chladnými a mnozí jej za jeho slova pochválili. "Doufám, že se ostatní poučí z vašeho přiznání. Mívám úplně stejné pocity a jsem smutná, když si vzpomenu, že jsem svému muži kdysi nedala to, co v danou chvíli skutečně potřeboval," napsala žena pod přezdívkou Kalaya Mdsn.

Další se nechal slyšet, že přiznání vdovce je velmi důležité pro to, aby si ženy, které jejich partneři nerespektují, uvědomily, že jsou i lidé, kteří se o své partnery starají a chtějí, aby se cítili dobře.

Zkušenosti jedenadvacetileté dívky pomohly dalším přispěvatelkám podělit se o zážitky s nerespektujícími partnery. "Bohužel ne všichni muži jsou tak milující. Můj první skutečný přítel zneužil mou váhu k tomu, aby mě omezoval a kontroloval. Kdykoliv jsem se cítila dobře, srazil mi sebevědomí," napsala žena s přezdívkou vicariousgluten.

Vdovec nakonec uvedl, že si i díky ostatním uvědomil, jak špatný byl manžel, když své manželce ublížil a zároveň selhal v její ochraně. Na druhou stranu dodal, že je rád, že jedenadvacetileté ženě vyjádřilo na Redditu tolik lidí podporu. Jeden z diskutujících mu však odpověděl, že by měl sám sobě odpustit, protože jeho milující žena by to tak taky chtěla.

