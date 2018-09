Video s uličkou pro sanitku se stalo hitem. Vůbec jsme to nečekali, říkají záchranáři

Video záchranářů Libereckého kraje nasbíralo za dva dny 160 tisíc zhlédnutí a šířilo se internetem. Děkuje řidičům za ukázkovou uličku pro projíždějící sanitku. "Vůbec jsme to nečekali. Chtěli jsme zkrátka jednou pochválit a ukázat pozitivní příklad," říká mluvčí záchranářů Libereckého kraje Michael Georgiev. Po enormním úspěchu plánuje další ukázku - jak správně čekat na příjezd sanitky.

Byla neděle 16. září a vozidlo Zdravotnické záchranné služby jelo k dopravní nehodě na R35, k níž došlo před Libercem ze směru od Turnova a vyžádala si dvě lehká zranění.

Řidiče čekalo milé překvapení v podobě zcela ukázkové "záchranářské uličky". Všechna auta byla uklizena ke krajnicím a sanitka tak měla zcela hladký průjezd. Vše natáčela stále zapnutá přední kamera a zaměstnanec pak na pěkný moment upozornil mluvčího záchranky Michaela Georgieva. Ten video zveřejnil na Facebooku ZZS Libereckého kraje a připojil poděkování.

"Média jsou plná zpráv o tom, kde všude záchranáři nemohli projet, kde je zase řidiči nepustili. Tak jsem to udělal opačně - zveřejnil jsem video, jak by to mělo vypadat, a pochválil všechny zúčastněné řidiče," vysvětluje mluvčí, sám také výjezdový záchranář.

Někteří facebookoví uživatelé argumentovali, že jako první jeli hasiči, takže záchranářům už uličku takzvaně "otevřeli". Jenže přímí účastníci namítali, že ulička byla takto vzorně postavena již pro hasiče, a navíc tam vydržela ještě dalších čtyřicet minut, kdy probíhal zásah u nehody, kdyby ještě nějaké vozidlo IZS chtělo projet.

Jiní lidé se zase ptali, proč záchranáři děkují za něco, co by mělo být samozřejmostí. "Vzali jsme to ze svého pohledu. Naší povinností je zachraňovat lidské životy, ale také nás potěší, když nám pak ten pacient podá ruku a poděkuje nám. A přitom je to jen naše práce," vysvětluje Georgiev.

Každopádně se začaly dít věci. Video za pouhé dva dny nasbíralo 160 tisíc zhlédnutí a vzbudilo enormní zájem veřejnosti.

Chtěli jsme taky jednou pochválit

"Vůbec jsme takový ohlas nečekali. Jen jsem si prostě říkal, zda by pochvala a správný příklad nezabraly více než neustálé peskování řidičů," říká mluvčí.

Zároveň dodává, že ne vždy je neprůjezdnost způsobená neochotou lidí za volantem. Někdy prý zkrátka znervózní, když uslyší houkání nebo se projeví jejich nezkušenost, zvláště potkají-li sanitku na křižovatce, na kruhovém objezdu či u ostrůvku.

"Někdy se prostě vyplatí, když to řeknu lidově, ‚nehoukat jako blázen‘, protože dostanete řidiče zbytečně pod stres. Lepší je se snažit o plynulost a k té plynulé jízdě nenásilně nutit i ostatní."

Záchranářská ulička by se podle něj měla učit třeba pomocí billboardů, jako se to děje v Německu nebo v Rakousku. V Česku je člověk odkázán jen na instruktážní videa na internetu, k nimž se ovšem nedostane každý.

Pravý blinkr a pravá krajnice

Šofér sanitky má vždy nelehký úkol - jet co nejrychleji, ale zároveň se snažit předvídat chování aut před ním.

"Nejvíc pomůže, když dá řidič blinkr doprava a zahne k pravé krajnici. Tím nám dá jasný signál, že o nás ví a umožní hladký a rychlý průjezd," popisuje mluvčí ZZS. "Pokud jde na brzdy a zůstane stát uprostřed, tak také musíme jít na brzdy a čekat, co auto před námi udělá," dodává.

Nabádá ovšem, aby řidiči dbali i na svou vlastní bezpečnost, například v situaci, kdy by se pravá krajnice s nimi mohla utrhnout.

Kdo jste si nás zavolal, mávejte

Po enormní popularitě videa se záchranářskou uličkou plánují záchranáři Libereckého kraje nový spot, tentokrát o ideálním příjezdu záchranné služby do zástavby rodinných domů nebo do bytové zástavby. I zde by záchranářům pomohla byť nepatrná spolupráce, vlastně by stačilo jen jedno gesto.

"Ono se to zdá úplně banální, ale nám se nesmírně často stává, že vjíždíme do zástavby domků a před každým postávají lidé s rukama v kapsách. Ano, máme navigaci, ale mohli bychom jet mnohem rychleji, kdyby se na nás ten, kdo si nás zavolal, lehce naklonil do silnice a zamával na nás, abychom na první pohled viděli, o koho jde. No, třeba budeme mít zase nějaké ukázkové video z přední kamery, které bychom mohli veřejnosti ukázat," uzavírá Michael Georgiev.

Video: Psycholog radí, jak se chovat po dopravní nehodě