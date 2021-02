Z obyčejného fitka udělal milovanou tělocvičnu. Lidé Železné kouli přispěli miliony

Michal Vrátný před deseti lety otevřel první tělocvičnu s minimálním počtem strojů. Trápit i zpevnit si tělo k němu do tělocvičen Želené koule přišlo během uplynulých let zhruba sedm tisíc lidí. Ti všichni si jeho přístup zamilovali natolik, že síť tělocvičen během pandemie nezkrachovala a v crowdfundingové kampani na konci loňského roku vybrala skoro sedm milionů na provoz.

Vrátného všichni znají jako Radara a taky jako člověka, který dlouho zastával názor, že vedené cvičení je vždycky lepší off-line. "On-line cvičení jsem se hodně dlouho bránil, měli jsme totiž vždycky tolik práce, že nebyl nikdy čas se pořádně zamyslet nad on-line verzí, která by byla co nejlepší," říká.

Pandemie koronaviru, která v Česku trvá již od loňského března, však jeho postoj nakonec změnila. "Kvůli uzavření provozu jsme získali víc času a prostoru se nad tím zamyslet. Myslím si, že osobní dohled nad cvičícími je důležitý a dobrý, ale trvat na tom zatvrzele by taky mohlo znamenat, že Železná koule by za pár let nemusela fungovat," přiznává Vrátný.

Internetové cvičební platformy zažívají v posledním roce boom. Tutorialy na YouTube mnohým lidem přestávají stačit a obrací se na tréninky pod dohledem odborníků. Kvůli pandemii navíc mnoho tělocvičen, fitness center nebo jógových studií také přešlo na lekce vysílané na internetu, aby tak alespoň částečně kompenzovaly svůj výpadek a přitom nepřišly o klienty.

"Myslím, že návrat do starých kolejí před pandemií nepřijde. I firmy ruší kanceláře a posílají lidi na home office. Spousta věcí se dneska řeší hovory přes Zoom, a až covid skončí, doba bude jiná," přemítá Michal Vrátný. "V horizontu několika let budou výjimeční ti, kteří budou cvičit v tělocvičně. Odpovídá tomu i to, jak se po celém světě vykupují věci na domácí cvičení. Tak jsem si řekl, že nemá cenu se tomuhle trendu bránit," dodává.

Když na jaře zavřel pražské provozovny, vrhl se na podcast a improvizovaný on-line koučink pro své studenty, jak návštěvníkům Železné koule říká.

"Pandemie nás z ekonomického hlediska zasáhla, ale ne nijak zásadně, protože jsme během jarního lockdownu provedli kroky, abychom to přežili. Jeden z nich byl, že jsme pronajímali vybavení tělocvičny našim studentům a díky silné komunitě kolem tělocvičny spousta lidí nepřestala posílat peníze za kurzovné, ačkoliv jsme přesunuli tréninky do improvizovaného on-line prostředí," popisuje Vrátný.

Proložit home office cvičením

Cvičit během lockdownu nepřestal ani věrný zákazník Železné koule, 27letý právník Jan Kotara. "Trenéři nám psali program do facebookových skupin společně s předtočenými videi cviků, jak nám to (ne)jde, jsme probírali po Messengeru. Tehdy jsem se lekl, abych s cvičením po pár měsících zas nesekl, a tak jsem si obratem objednal kettlebell a kruhy, ať mám nějaký závazek. Nakonec jsem doma cvičil víc než předtím v tělocvičně," popisuje.

On-line koučink mu vyhovuje i proto, že si práci z domova může proložit cvičením ve vlastním tempu a víc pracovat na věcech, které chce zlepšovat.

Přestože tak tělocvičny s logem černého kettlebellu zejí již několik měsíců prázdnotou, klientů jim naopak přibylo. Do on-line programu se totiž přihlásili nejen jejich stálí studenti z pražských tělocvičen, ale i ti, kteří bydlí mimo hlavní město. Velkou měrou se na tom podle Vrátného podílí podcast.

"V jeden moment s námi v on-line formě cvičilo víc studentů, než kolik jsme měli dříve v kamenných pobočkách. Ale spousta lidí nám v uzavřené facebookové skupině píše, že on-line je sice fajn, ale těší se, až se otevřou tělocvičny, protože doma je to jiné a chtějí se potkávat," vysvětluje Vrátný.

Necelých sedm milionů za pár dní

Propad návštěvnosti tělocvičen po jejich znovuotevření nepřijde, myslí si. Plánuje letos otevřít další dvě nové provozovny, hned jakmile to bude možné.

Jan Kotara tvrdí, že u on-line cvičení částečně po otevření tělocvičen zůstane. "Doma si odkroutím třeba jeden trénink týdně nebo si na doma nechám konkrétní část tréninku. Od podzimu se v on-line programu dost věnujeme flexibilitě, tomu se člověk může doma věnovat stejně dobře jako v tělocvičně. Ale na silovou část je tělocvična prostě lepší," tvrdí.

Na začátku loňského prosince požádali zakladatelé Železné koule lidi o příspěvek 555 tisíc na novou cvičicí platformu. K jejich velkému překvapení jim nakonec fanoušci poslali 6,7 milionu korun a jejich projekt se stal druhým nejúspěšnějším v historii crowdfundingové platformy HitHit.

"Přiznám se, že jsme rozhodně nečekali takový úspěch. Říkali jsme si, že by bylo super, kdybychom vybrali cílovou částku před Vánoci, kampaň startovala začátkem prosince. Vybrali jsme ji asi za 68 minut. Za další tři hodiny jsme vybrali první milion a první den jsme seděli v kanceláři a nestačili jsme se divit, co se na HitHitu dělo. Nakonec to překonalo naše nejdivočejší sny," říká Michal Vrátný.

"Věřím, že valnou většinu částky vybrali lidé, kteří do Koule už chodí, je to v podstatě věrná fanouškovská skupina. Může za to atmosféra, která v gymu panuje. Není to anonymní prostředí, řada lidí tam dochází dlouhodobě, to stejné platí pro trenéry," popisuje Jan Kotara.

Podle něj lidé také oceňují, že tělocvična se na situaci kolem pandemie rozhodla zareagovat po svém a nezůstává se založenýma rukama čekat na zázrak. "Už dnes je zřetelné, že do nového normálu budou mít raketový náskok," myslí si Kotara.

Necelých sedm milionů půjde mimo jiné na vývoj aplikace a její fungování, produkci videí, postavení studia a nákup techniky, stejně jako zaměstnání zvukaře či režiséra. "Může se to zdát jako zhýralost, ale máme s tím velmi dobrou zkušenost a chceme, aby videa byla co nejkvalitnější," vysvětluje Vrátný. Kromě toho budou dělat i programy zadarmo pro děti a seniory.

Vybavená tělocvična pro cvičení doma není potřeba

Cílem ale není omezit koučování v mobilu (nebo třeba na tabletu) jenom na doma. Programy budou určené i pro fitness centra či venkovní posilovny. "Je to takový virtuální trenér," přibližuje guru ze Železné koule. O motivaci lidí strach nemá.

"Tím, že jsme všichni zavření doma na home officu, myslím, že extrémní motivace ke cvičení není potřeba, lidé si sami uvědomují, že aby mohli fungovat, musí se starat o své tělo," míní.

Železná koule dnes patří mezi nejznámější tělocvičny v Česku. Podle Vrátného tkví jejich úspěch v programech, které nabízí, a jejich přístupu. "Tělocvičny a fitka jsou obecně brány jako místa, kde se honí svaly před zrcadlem, v Kouli jsme na to ale vždycky šli jinak. Šlo nám především o zdravé funkční tělo a hlavu. V posledních letech vznikla řada studií na téma prospěšnosti silového a kondičního tréninku a jeho vlivu na fyzické a duševní zdraví," dodává Vrátný.