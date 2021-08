Z cestujících MHD by se mohli stát kurýři. Vídeň chce ekologičtější doručování balíků

Dopravní podnik ve Vídni chce vyzkoušet, zda by cestující v tramvajích nemohli fungovat jako kurýři, kteří by mezi jednotlivými zastávkami MHD doručovali zásilky.

Vídeň k této netradiční formě doručování vede velký rozvoj on-line obchodů a s tím související nárůst aut kurýrů ve městech, píše web Ekolist.

Obyvatelé Vídně si ročně objednají asi 96 milionů balíčků a kvůli pandemii jejich množství roste. Pokud by se do jejich rozvozu zapojili i cestující MHD, snížily by se skleníkové plyny při jejich doručování asi o 20 procent.

V praxi by celý proces vypadal následovně: zájemci z řad cestujících by si do mobilního telefonu stáhli aplikaci, která by analyzovala jejich cesty MHD. Algoritmus by následně doporučil zásilky, které by cestující-kurýr mohl při cestě doručit. U zastávek hromadné dopravy by byly připraveny úložné boxy, které by se otevíraly pomocí QR kódů.

Pokud město projekt schválí, začne s testovacím provozem na jaře příštího roku. Do té doby musí dořešit, jak velké by zásilky měly být, jak motivovat cestující k jejich doručování nebo vymyslet logistiku úložných boxů. Město zároveň zjišťuje, zda by mezi lidmi byl o podobnou službu zájem.

