Místo kapliček a křížků přístřešky na cvičení. Na severní Moravě vznikají yogapointy

Státní zástupce Jaroslav Šaroch povolil převoz spisu ke kauze Čapí hnízdo do sněmovny, do speciálně zabezpečené místnosti výboru má dorazit 7. prosince. Dnešnímu Právu to řekla šéfka mandátového a imunitního výboru Helena Válková (za ANO). Členové výboru budou mít na prostudování spisu ohledně údajného padesátimilionového dotačního podvodu, kdy byl původně obviněn mimo jiné premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), tři týdny. Babiš byl v říjnových volbách znovu zvolen poslancem, čímž se mu obnovila imunita v plném rozsahu. Výbor vydává doporučení plénu, zda má poslance ke stíhání vydat, nebo ne.