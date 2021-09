Vříská jako ubrečené dítě. Pták z Austrálie umí dokonale napodobit třeba i alarm

Kriminalisté dostali více času i na prověřování reklamní větve kauzy Čapí hnízdo. Shromažďovat důkazy k podezření na daňové úniky měli původně do konce srpna, lhůta se jim ale protáhla do konce roku. Napsal to dnes server iROZHLAS.cz. Konferenční centrum Čapí hnízdo si od firem holdingu Agrofert přišlo za inzerci na 272 milionů korun, Agrofert si díky tomu snížil daňové odvody.

Lhůta se v tomto týdnu prodloužila také u případu padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, v němž je z dotačního podvodu obviněn premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Dozorující státní zástupce v úterý věc vrátil policii k doplnění vyšetřování zejména o výslechy svědků. Lhůtu pro zajištění důkazů stanovil do 17. září. Agrofert patří do Babišových svěřenských fondů, Babiš i Nagyová vinu odmítají.

Reklamu zadávanou Agrofertem farmě Čapí hnízdo policie prověřuje od prosince 2018, dosud nebyl nikdo obviněn. Podezřením na daňový únik se kriminalisté začali zabývat při vyšetřování možného dotačního podvodu. Podezření poprvé zmínil v roce 2014 německý finanční úřad, který měl o platbách za údajnou reklamu německé pobočky Agrofertu u farmy Čapí hnízdo pochybnosti. Němci podle portálu Echo24.cz informace předali oficiálně českým kolegům z finanční správy. Ministerstvo financí, pod nějž finanční správa spadá, tehdy vedl Babiš.

"Na základě aktuální informace mohu uvést, že nově stanovená lhůta pro skončení prověřování je do 31. prosince 2021," uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Kriminalisté se zabývají podezřením, že suma 272 milionů korun v letech 2010 až 2013 ve skutečnosti nešla na reklamu, ale pomáhala farmě splácet úvěr a Agrofertu snížit si daně.