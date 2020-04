Taxikář odvezl studentku ze Španělska do Itálie. Zadarmo ujel 3000 kilometrů

Italská studentka Giada Collaltová se ocitla v bezvýchodné situaci poté, co ve Španělsku zavedli přísná opatření kvůli pandemii koronaviru. Škola přešla do on-line režimu a její spolubydlící odjely domů. Opuštěná Collaltová se chtěla vrátit zpět do Itálie, ostraha ji ale nepustila do letadla. Pomocnou ruku jí nabídl mladý taxikář, který ji zdarma svezl 1500 kilometrů do rodného Montebella.

Taxikář odvezl studentku z Madridu do Bilbaa a následně podstoupil 1500 kilometrovou cestu do italského města Montobello. Za jízdu nic nechtěl. | Foto: Shutterstock

Dvaadvacetiletý řidič Kepa Amantegi měl studentku původně odvézt zpět do Bilbaa poté, co ji v Madridu ostraha nepustila do letadla. Giada Collaltová se do Madridu vydala z Bilbaa poté, co ve Španělsku vláda zavedla přísná opatření kvůli koronavirové krizi.

"Přišlo mi nesmyslné zůstávat v Bilbau. Škola přešla do on-line režimu a mé španělské spolubydlící se vrátily domů," řekla Collaltová americkému webu CNN. Italka si tedy koupila letenku z Madridu do Benátek. Stevardi ji ale nepustili do letadla a studentka se ocitla v bezvýchodné situaci.

"Měla jsem hrozný vztek. Rodiče o mě měli strach a nemohli mi nijak pomoct. Několikrát jsem se snažila volat na italskou ambasádu, ale tam mi řekli, ať jim pošlu e-mail. Všechny hotely v Madridu byly zavřené a zpět do Bilbaa už nic nejezdilo," líčí Collaltová.

Naděje jí svitla až ve chvíli, kdy jí přítelkyně poslala kontakt na taxikáře z Bilbaa, Kepu Amantegiho. Ten okamžitě souhlasil, že podstoupí devítihodinovou cestu z Bilbaa do Madridu a odveze ji zpět do jejího studentského města. Když po dlouhé a únavné cestě dorazili do Bilbaa, Collaltová zjistila, že koleje jsou zavřené, a tak ji Amantegi nabídl, že může přespat u něj doma.

"Jeho rodiče a dvě sestry mě přivítali, jako bych byla součástí rodiny. Nikdy nezapomenu, jak laskavě se ke mně chovali," vzpomíná. Druhý den ráno začali Amantegi a Collaltová přemýšlet nad tím, jestli by se do Itálie mohli dostat s taxíkem.

"Začali jsme obvolávat úřady a kupodivu jsme získali všechna potřebná povolení. Mohla jsem se vrátit do Itálie, protože je to má rodná země, a Amentegi to zase měl jako pracovní cestu," pokračuje Italka.

Na jízdu z Bilbaa se vydali v osm hodin ráno tamního času a cesta do rodného Montabella poblíž Benátek jim trvala dvanáct hodin. Na hranicích Francie a Itálie sice byli policisté, ale podle Collaltové jejich auto vůbec nekontrolovali. Studentku ale zarazilo, že mladý taxikář za cestu dlouhou 1500 kilometrů nechtěl žádné peníze. Souhlasil jen s náhradou za původní cestu z Madridu do Bilbaa.

Rodina Collaltové byla štěstím bez sebe, když přivítala svou dceru doma. Taxikáře u sebe nechali přespat a na cestu domů ho vybavili italskými pochutinami, kořalkou a spoustou čokolády. "Nikdy na něj nezapomenu. Byla jsem pro něj cizí, a i přesto kvůli mně ujel i s cestou zpátky skoro tři tisíce kilometrů," uzavírá studentka.

