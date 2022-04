Stoletý Brazilec pracuje v jedné firmě už 84 let. Je světovým rekordmanem

Celý život strávil v jediné práci, což mu v jeho sto letech vyneslo zápis do Guinnessovy knihy rekordů. "Dělejte to, co vás baví, a vyhýbejte se nezdravému jídlu," radí Brazilec Walter Orthmann všem, kteří chtějí prožít dlouhý a spokojený profesní život.

"Práce vás musí bavit. S takovou chutí a bojovným duchem jsem začal pracovat," řekl Walter Orthmann. "Nemůžete dělat jen tak nějakou práci, abyste mohli říct, že pracujete. To nefunguje," cituje ho agentura Reuters. Podle místních médií začínal Orthmann v továrně společnosti, která je nyní známá jako RenauxView a vyrábí látky. Brzy se dostal na administrativní pozici a nakonec se stal vedoucím prodeje. Aby se udržel v kondici, denně se protahuje a hlídá si jídelníček. "Vyhýbám se soli a cukru a jídlu, které škodí střevům. Nepiju kolu ani jiné limonády. Jím pouze zdravé věci, takže mám pořád sílu," dodává.