Český student gymnázia vytvořil simulaci k šíření koronaviru. Pochopí ji i malé děti

Webová stránka, kterou student vytvořil, simuluje šíření viru. Probíhá tak, že se lidé náhodně pohybují a setkávají se, naráží do sebe, což připomíná sociální interakci. Pokud se srazí nakažený člověk se zdravým, tak je vždy určitá pravděpodobnost, že se zdravý od nakaženého infikuje. Počet nakažených exponenciálně stoupá, pokud neexistují žádná opatření.

"Simulace interaktivně a zábavně lidem ukazuje, jak rozdílně se virus šíří na základě různých opatření, a demonstruje, jak důležité je, aby lidé tato opatření dodržovali. Stránka navíc dovoluje vlastní nastavení, kde uživatel může ovlivnit například úroveň infikovanosti nebo počet lidí," vysvětluje Bertram Škařupa z gymnázia Open Gate.

Student web připravil hlavně pro lidi, které nebaví sledovat komplikované grafy anebo statistiky ministerstva. Simulaci pochopil i jeho osmiletý bratr. "Mého bratra simulace nadchla a problematice teď nadstandardně rozumí. Stránku a téma dokonce prezentoval on-line celé své třídě," říká mladý programátor.

Osmnáctiletý Bertram Škařupa studuje sedmým rokem na gymnáziu Open Gate v Praze. V současné době je v karanténě se svými rodiči a osmiletým bratrem. Chybí mu osobní kontakt s přáteli, jak sám ale říká, na izolaci vidí i jistá pozitiva.

"Kontakt naživo s kamarády mi sice chybí, ale na druhou stranu jsem doma s rodinou a pravidelně mám on-line výuku se spolužáky. Tudíž v kontaktu s ostatními zůstávám. Dokonce na karanténě vidím i pozitivum a to je, že si najdu víc času například na programování nových projektů nebo třeba na čtení," říká student.

Většina jeho spolužáků vnímá opatření jako důležité, stejně jako on. Na karanténu si podle něj nestěžují, nanejvýš si postesknou, že jim chybí osobní kontakt, a dokonce i škola.

"Mnoho z nich by už šlo znovu do školy. Obecně si myslím, že děti to berou vážně tak, jak vážně to berou jejich rodiče. Akorát lidé, kteří pravidelně nesledují zprávy, můžou mít problém porozumět důležitosti opatření, což je také jeden z důvodů, proč jsem webovou stránku vytvořil, aby lidé jako například můj mladší bratr mohli také porozumět důvodům regulací vyhlášených státem," dodává Bertram.