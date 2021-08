Ředitel firmy zvýšil zaměstnancům mzdu na 125 tisíc. Obdarovali ho Teslou

Generální ředitel společnosti Gravity Payments, která se zabývá zpracováváním kreditních karet, zvýšil minimální mzdu svých zaměstnanců na v přepočtu 125 tisíc korun. Dosáhl toho tak, že si ukrojil ze svého vlastního příjmu. Nejenže jeho firma nyní dosahuje lepších výsledků, ale zaměstnanci mu z vděčnosti dokonce pořídili automobil Tesla.

Zakladatel a ředitel společnosti Gravity Payments Dan Price dříve platil svým zaměstnancům okolo 35 tisíc dolarů ročně, v přepočtu lehce přes 62 tisíc korun měsíčně. Před šesti lety se však rozhodl pro radikální změnu.

Jeho firma začala prosperovat, a tak chtěl podnikatel ze Seattlu zajistit, aby se dařilo i jeho zaměstnancům a minimální mzdu zdvojnásobil na 125 tisíc korun měsíčně. Docílil toho tak, že si ukrojil ze svého vlastního příjmu ve výši milion dolarů ročně (v přepočtu je to asi asi 22 milionů korun). Sedmatřicetiletý Price řekl pro Business Insider, že mu tehdy všichni prorokovali neúspěch nebo dokonce zánik firmy.

Podnikatel ale tvrdí, že po šesti letech se opak ukázal být pravdou. Nejenže příjmy jeho společnosti dále vzrostly, ale jeho sto dvacet zaměstnanců také ve velkém zakládá rodiny a mohou si dovolit nákup nemovitostí, aniž by se zadlužili na celý život. Dnes už se minimální mzda v jeho firmě pohybuje okolo 180 tisíc korun.

"Je to asi šest let a už teď máme fantastické výsledky," říká Price. Každý rok nám desetinásobně roste počet lidí, kteří byli schopni si koupit svůj první dům či byt a 70 procent našich zaměstnanců dokázalo splatit hypotéku," vyjmenovává.

Ředitel Gravity Payments je také pyšný, že jeho firma zaznamenala baby boom. "Dříve se lidem napříč celým týmem narodily maximálně dvě děti za rok. Za posledních šest let jich bylo 65," konstatuje.

Zaměstnanci se Pricovi z vděčnosti složili na elektromobil Tesla. "Bylo to krásné gesto. Kdykoliv jedu do práce nebo na setkání s klientem, myslím na to, jak úžasný vztah s nimi mám," říká. "Postarejte se o své zaměstnance a oni se postarají o vás," dodává.

Price odstartoval své podnikání už na vysoké škole doslova ze svého pokoje. V mládí se chtěl věnovat hudbě, ale pak našel své poslání právě ve finanční sféře, když jako student zjistil, že vydavatelé kreditních karet profitují na malých podnikatelích.

Kromě štědrých platů poskytuje svým zaměstnancům i další benefity, například snídaně i obědy zajištěné formou cateringu, zdravotní pojištění (jehož zřízení je v USA dobrovolné) nebo příspěvky na výlety.

