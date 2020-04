Psi sportovního komentátora BBC baví internet. Souboj o kost viděly už miliony lidí

O podporu v nezaměstnanosti si minulý týden ve Spojených státech zažádalo dalších 5,2 milionu lidí. Je to skoro o 1,4 milionu lidí méně než v předchozím týdnu a trochu méně, než čekali analytici, i tak je to ale výrazně nad dlouhodobým průměrem. Ve čtvrtek to oznámilo americké ministerstvo práce. Od začátku krize, kterou vyvolala pandemie způsobená koronavirem, už přišlo v USA za poslední měsíc o práci více než 21 milionů lidí.

Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že o podporu si za minulý týden zažádá zhruba 5,1 milionu lidí. Někteří z nich se domnívali, že počet nových žádostí by se mohl vyšplhat i na osm milionů.