Průlom ve vědě: Paleontologové našli poprvé v historii fosilii vodního dinosaura

Ještě donedávna se paleontologové domnívali, že dinosauři byli výhradně suchozemští tvorové. Archeologický průzkum v Maroku ale přinesl nezpochybnitelný důkaz o tom, že někteří prehistoričtí plazi byli schopnými plavci a žili výhradně ve vodě. V oblasti zaniklého říčního koryta v saharské poušti našli fosilii šestitunového dinosaura a vše nasvědčuje tomu, že predátor žil a lovil ve vodě.

Sto let starého vodního predátora nazvali paleontologové Spinosaurus aegyptiacus. Výzkum nalezené fosilie ukázal, že dinosaurus mohl vážit přibližně šest tun a jeho tělo zakončené dlouhým ocasem měřilo asi 15 metrů. Pro srovnání, potápěč by vedle takového monstra pokryl asi 12 procent jeho celkové délky.

Podoba vodního dinosaura je odvozená z ocasu, hřbetní ploutve a části skeletonu, jehož fosilie se dochovala pod povrchem saharského písku. Studii vedl mezinárodní tým vědců, který na program získal grant od společnosti National Geographic Society.

Na výzkumu se podíleli i vědci z Velké Británie, konkrétně z univerzit v Portsmouthu a Leicesteru. "Až doteď jsme dinosaury považovali za ryze suchozemské tvory, ale nález ocasu Spinosaura aegyptiaca toto paradigma zcela vyvrátil. Dokazuje nám, že prehistoričtí plazi byli dobře adaptovaní i na vodu," zní v prohlášení, které zástupci univerzit poskytli vědeckému magazínu z produkce BBC.

Vědci se domnívají, že vodní dinosaurus byl velmi schopný plavec. Jeho podlouhlý ocas pravděpodobně sloužil jako kormidlo, hřbetní ploutev zase rozrážela vodu a naháněla strach dalším predátorům. "Je to vůbec poprvé v historii, co se podařila prokázat existence vodních dinosaurů," píše se v prohlášení.

Profesor David Unwin z Univerzity v Leicesteru s těmito slovy souhlasí. "Naprosto to mění dosavadní paradigma. Nyní můžeme s nadsázkou říct, že na světě kdysi existovalo vodní monstrum," říká. Kromě samotné zadní ploutve svědčí o adaptaci na vodní svět také posazení nozder, těžké kosti, krátké nohy a prsty přizpůsobené pro pádlování ve vodě.

Ve srovnání s anatomií těla Tyrannosaura rexe zabírá ocas spinosaura delší část kostry a zdá se, že právě díky tomu dokázal i rychle měnit směr. Aby vědci dokázali, že se skutečně jedná o vodního tvora, požádali kolegy z Harvardu, aby vytvořili model ocasu a napojili ho na robotický systém, který dokáže simulovat pohyb ve vodě.

Fyziognomii a pohyb ocasu následně paleontologové porovnali s podobnými živočichy, jako je krokodýl či suchozemský dinosaurus, a prokázali, že spinosaurus byl skutečně vybaven pro život ve vodě. Profesor David Martill z Portsmouthu je nálezem mile překvapen, netají však své vnitřní pochybnosti. "Jediné, co mně stále nejde do hlavy, je to, proč by se zrovna spinosaurus (poddruh dinosaura) dokázal adaptovat na vodu, proč neexistovali například i vodní iguanodonové nebo stegosaurové?" ptá se.

