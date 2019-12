Pražský tramvaják zachránil ztraceného chlapce. Jsou Vánoce, každá pomoc těší, říká

O vánoční příběh se šťastným koncem se na sociální síti Twitter podělil pražský řidič tramvaje, který zastavil ztracenému chlapci a na další zastávce ho předal rodičům. Celou událost natočil na kameru umístěnou v kabině.

"Klučina se na chvilku zakoukal na zastávce a rodiče mu odjeli pryč. Tramvaj zkusil chvilku sledovat, ale ta samozřejmě zmizela v dáli," popsal řidič tramvaje v Praze Josef Chodounský na Twitteru začátek události.

Když si všiml chlapcova nešťastného výrazu, zastavil tramvaj, aby zjistil, co se mu stalo. "Celý ubrečený se mi snažil anglicky vylíčit, co ho postihlo. Hned mi to bylo jasné, naložil jsem ho a rychle spěchal do další zastávky, kde jsem čekal, že uvidím netrpělivé rodiče."

Ti opravdu čekali na další zastávce, chlapec je okamžitě poznal a zamával jim. Řidiči pak opakovaně poděkovali.

Josef Chodounský řídí tramvaj v Praze od roku 2007 a video zveřejnil kvůli tomu, že jsou Vánoce a rád pomohl bližnímu. "Upřímně, dlouho jsem zvažoval, jestli video z této akce zveřejním, protože zlí lidé by mohli najít nějaká porušení předpisů, ale víte co? Jsou Vánoce a každá pomoc bližnímu těší o to víc a náladu mi nemůže zkazit ani případný postih," dodal.

Lidé v komentářích mu vyjadřují podporu, oceňují jeho lidský přístup. "Tohle mi vykouzlilo úsměv na tváři, jste skvělej," napsala jedna z diskutujících.