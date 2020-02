Pětiletý kluk zachránil rodinu z hořícího domu, vynesl sestru z okna a zavolal pomoc

Pětiletý chlapec ze severoamerické Georgie prokázal mimořádné hrdinství, když jeho domov zachvátil požár, neztratil hlavu a zachránil zbytek rodiny. Za svou odvahu bude jmenován čestným hasičem a obdrží také mimořádnou cenu, kterou většinou dostávají jen profesionální záchranáři.

Když se pětiletý Noah Woods nedávno probudil uprostřed noci, jeho pokoj v domě v okrese Bartow County v severoamerické Georgii byl plný kouře a plamenů. Malý chlapec však nezpanikařil. Vyskočil z postele, popadl svou dvouletou sestru a vynesl ji z domu jediným dostupným východem, kterým bylo otevřené okno.

U záchrany malé sestry ale Noah neskončil. Do domu se vrátil ještě jednou a dostal z něj také psa. Poté utíkal do vedlejšího stavení, kde bydlí jeho strýc, a společně pomohli vyvést do bezpečí i zbytek rodiny. V domácnosti se v tu dobu nacházelo ještě šest dalších lidí a díky Noahově pohotové reakci požár všichni přežili.

"S dětmi, které na požár upozornily ostatní rodinné příslušníky, jsme se setkali už dříve. Pětiletý chlapec, který by dokázal to, co se podařilo Noahovi, je ale něco zcela výjimečného," vyzdvihl pro zpravodajský web CNN, který o případu informoval, velitel místních hasičů Dwayne Jamison.

Jamison dále uvedl, že požár způsobilo přetížení elektrické zásuvky v Noahově pokoji. Záchranáři, kteří na místo dorazili, pak sdělili, že Noah a další členové jeho rodiny skončili jen s menšími popáleninami a žádné vážné zdravotní problémy u nich nevznikly.

"Díky milosti boží jsme se já i všichni mí milovaní dostali z domu. Kdybychom neměli Noaha, možná bych tu už dnes nebyl," napsal chlapcův dědeček David Woods v příspěvku na crowdfundingovém webu GoFundMe. Tam teď rodina vybírá peníze na opravu svého domova.

Hasičský sbor z okresu Bartow County se chystá Noahovi udělit titul čestného hasiče a předat mu speciální cenu, kterou obvykle dostávají jen profesionální záchranáři.

O chlapcově hrdinském činu se doslechl dokonce guvernér státu Georgie Brian Kemp, který jeho skutek ocenil v osobním dopise.

