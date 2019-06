Nosorožci z Česka pomohou zachraňovat ohrožený druh ve Rwandě. I díky topmodelce

Po pláních rwandského národního parku Akagera se brzy bude prohánět pět nových nosorožců černých východních. Poputují tam náročnou, skoro šest tisíc kilometrů dlouhou cestou z místa, kde se na přesun intenzivně připravovali. Z Česka.

V Safari Park Dvůr Králové už několik týdnů tři samice a dva samci trénují na to, aby cestu zvládli. Historicky největší převoz nosorožců z Evropy do Afriky má pomoci navýšit tamní populaci tohoto druhu. Ta skomírá kvůli pytláctví, ve Rwandě ji zdecimovala i tamní občanská válka v 90. letech. V parku Akagera dokonce nosorožci v roce 2007 vyhynuli a znovu se tam objevují až v posledních letech.

Pomůže tomu i nynější mise, která se vydá na cestu v neděli. Tři nosorožci pocházejí přímo ze Dvora Králové, doplňují je samice z britského Flamingo Landu a samec z dánského Ree Park Safari. S ideou přišli před třemi roky Jan Stejskal, vedoucí zahraničních projektů v Safari Park Dvůr Králové, a Veronika Vařeková, topmodelka, která se v posledních letech intenzivně věnuje ochraně zvířat a Afriku často navštěvuje.

"Východní černí nosorožci patří k nejohroženějším druhům. Jsou neustále cílem pytláků kvůli jejich rohům, jeden se prodává klidně za 150 tisíc dolarů," řekla Hospodářským novinám. "Ve volné přírodě jich tak zbylo asi jen 900. A jelikož máme v Evropě jejich zdravou populaci, tak mě napadlo, jestli bychom s tím nemohli pomoci."

Rwanda se jako destinace nabízela: po pustošivých válečných časech dnes naopak patří k nejbezpečnějším zemím na kontinentu.

A tak Vařeková před třemi lety oslovila Marka Pilgrima, místopředsedu Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, a rwandskou vládu. Z obou stran slyšela nadšený souhlas. Mohlo začít byrokratické kolečko schvalování a také výběr nosorožců pro přesun. "Mysleli jsme si na deset nosorožců, schválili jich pět," popisovala Vařeková. "Vybraní nosorožci museli splňovat řadu přísných kritérií: nemohli být například mladší než dva a půl roku, aby zvládli převoz, museli mít určitou genetickou vybavenost… Naštěstí tím sítem prošli tři nosorožci z Česka."

A odsud také celá posádka poputuje do Afriky. Ve Dvoře Králové si na sebe v posledních týdnech nosorožci zvykali a také se seznamovali s bednou, v níž stráví mnohahodinovou cestu. Bedna stojí 130 tisíc korun a náklady na transport vyjdou na více než tři miliony.

I s jejich pokrytím se snaží Vařeková pomoci. A tady přichází vhod její úspěšná modelingová minulost, kdy se několikrát dostala na prestižní obálku plavkového čísla Sports Illustrated, pracovala s Victoria’s Secret a objevila se na titulních stranách mnoha dalších časopisů jako Vogue, Marie Claire či Elle. Slavné jméno a nasbírané kontakty jsou pro fundraising užitečnou oporou. Přispět ale může každý - přes stránky Safari Park Dvůr Králové.

"Jejich aktivity k ochraně zvířat jsou obdivuhodné. Dělají Česku výborné jméno ve světě, podobně jako třeba tenisté či vědci," říká Vařeková.

A zároveň věří, že přesun nosorožců pomůže nejen jejich populaci, ale celé Rwandě. "Ekonomika afrických zemí stojí z velké části na turismu, který se opírá o to, že tyto státy chrání svou divočinu. Bez bohaté biodiverzity by byl turismus slabší, mnoho lidí by přišlo o práci, a co víc, mělo by to katastrofální dopad na životní prostředí," vysvětlila Vařeková. Její tříletá mise, která má pomoci tomu zabránit, se pomalu chýlí do finále.

