Návrháři vyrobili triko z celulózy a řasy. Po vyhození se v přírodě rozloží za 12 dnů

Zakladatelé britského start-upu Vollebak představili revoluční tričko, které může přispět k ochraně životního prostředí. Při jeho výrobě využívají jen přírodní materiály, takže se po vyhození samo za 12 dnů rozloží. Vlákna jsou z celulózy a barevný potisk zase z řasy.

Dvojčata Nick a Steve Tidballovi v roce 2015 založili značku oblečení Vollebak s cílem vyrábět funkční textil, který něco vydrží a zanechá po sobě na planetě co nejméně pozůstatků. Bratři, kteří jsou zároveň atleti i návrháři, ohromili svět už s grafenovou bundou vyhřívanou solární energií a kalhotami, které dokážou odolávat ohni i vodě po dobu sto let.

V srpnu 2019 ovšem myšlenku udržitelné módy posunuli ještě o úroveň výš, když představili triko vyrobené z řas, eukalyptu a buku. Záměrem inovátorů tentokrát bylo vyvinout oděv pouze z přírodních materiálů, který se v přírodě potom, co doslouží, jednoduše rozpadne, aniž by po něm cokoli zbylo.

"Chtěli jsme lidem ukázat podstatu udržitelné módy tak, aby pro ně byla co nejvíc srozumitelná. Jakmile naše tričko donosíte, můžete ho klidně zahodit a ono se v přírodě za 12 týdnů samo rozloží," přiblížil Steve Tidball magazínu Forbes.

U oblečení z běžných oděvních řetězců přitom může rozklad trvat desítky až stovky let a nejvíc v tomto ohledu planetě škodí polyester. Podle statistik americké Agentury pro ochranu životní prostředí se v roce 2015 recyklovalo jen 14,2 procenta oblečení a obuvi, 11,9 milionu tun oděvů a bot lidé ve stejném roce vyhodili a 8,2 milionu tun skončilo na skládkách.

"Přestože jsme dřív pracovali s nejmodernějšími materiály, tentokrát jsme chtěli využít jen ty přírodní, protože nepřispívat k těm osmi milionům tunám odpadu nám přišlo taky dost moderní. Naše trika můžete zahrabat do země nebo je přidat do kompostu. Doufáme, že si díky tomu lidi víc uvědomí, že všechno, co mají ve skříni, musí projít nějakým cyklem, než to úplně zmizí," vyjádřil se Tidball pro Forbes.

Barevný potisk trika bratři vyrábí z řasy vypěstované v bioreaktoru. Řasu pomocí filtru oddělí od vody, díky čemuž vznikne řasová pasta s konzistencí polévky. Ta se následně vysuší na jemný prášek a smíchá s tmelem, což vytvoří barevný inkoust.

Tento inkoust firma Vollebak natiskne na trika vyprodukovaná z celulózy, kterou získává s udržitelných lesů. Materiály jako bavlna, vlna nebo hedvábí se v přírodě sice oproti polyesteru rozkládají relativně rychle, ale podle Tidballa bývají napuštěny chemikáliemi, které se pak dostanou do půdy a udělají tam škody. "V našich tričkách žádná umělá barviva ani chemikálie nejsou," dodal.

