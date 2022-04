"Naše poslání nezmění ani válka." Manželé na Ukrajině zachraňují ohrožená zvířata

Leonid a Valentina Stojanovovi jsou veterináři a před invazí ruských vojsk si plánovali otevřít vlastní kliniku, která by pomáhala exotickým druhům zvířat po celé planetě. Když začala válka na Ukrajině, rozhodli se v zemi zůstat a svůj dům v Oděse proměnili v azyl pro desítky opuštěných a zraněných zvířat. Kromě psů a koček se manželé starají například o papoušky, králíky, želvy či ještěrky.

"Naše poslání nezmění ani válka," zvířata budou manželé na Ukrajině zachraňovat do poslední chvíle. | Video: Instagram/Vet.crew

Místo cestování do exotických krajin teď pár z Oděsy každé ráno vstane a obstarává potravu pro desítky hladových krků. Zatímco Valentina dopoledne pečuje o zvířata, která už jsou v bezpečí u manželů doma, Leonid od rána rozváží jídlo do útulků a na místa, kam by se bez jeho pomoci zásoby nedostaly.

"Naše životy se od začátku války dost změnily, ale naše mise zůstává pořád stejná. Chceme ochránit ty, co si sami nepomohou. Spousta zvířat byla opuštěná, některá zůstala bez jídla i vody. Jsou zraněná, hladová, vyčerpaná a vyděšená. Žádná živá bytost si nezaslouží zažít to, co se teď děje v naší zemi," říkají Leonid a Valentina Stojanovovi.

Přibližně každý třetí člověk na Ukrajině měl doma před válkou nějakého mazlíčka. Kromě psů a koček lidé na východě běžně chovají například andulky, chameleony, ještěrky, králíky, křečky nebo želvy, mnozí z nich ale teď kvůli válce zůstávají na pospas osudu. "Apelujeme na lidi, kteří si nemohou vzít zvířata s sebou, aby je nenechávali opuštěné v domácnostech. Chceme, aby nás kontaktovali, a my se o ně rádi postaráme. Vezmeme je k nám a uděláme pro ně, co bude v našich silách," říká Leonid.

Manželé chtějí na Ukrajině pomáhat, dokud jim budou stačit síly. Jako veterináři dávají novou šanci desítkám zvířat, jež by jinak podlehla svým zraněním. Do azylu přijímají i čtyřnohé parťáky těch, kteří byli povoláni bránit svou zemi. "Jsme jen obyčejní lidé, kteří dělají svou práci a milují ji celým svým srdcem," říká Valentina.

Na pomoc zvířatům na Ukrajině založili manželé nadaci a sbírku, do níž momentálně přispívají lidé z celého světa. Leonid a Valentina za peníze nakupují potravu a léky pro zvířata, pomoc nabízejí i zoologickým zahradám s exotickými druhy, na něž se běžně specializují. Než však válka skončí, budou pomáhat všem zvířatům bez ohledu na jejich původ. "Naše životy jsme zasvětili pomoci a záchraně zvířecího světa a to nezmění ani válka," dodávají veterináři.