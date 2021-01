Medička léčí podvyživené děti v Ugandě. Češi mě kritizují, proč pomáháme černochům

Barbora Pěničková

Poprvé odjela Markéta Malecová do Afriky před třemi lety. V ugandské nemocnici léčí děti, v Česku na její podporu založila nadační fond. Nadace Karla Janečka ji za to teď jmenovala laskavcem, člověkem, který nezištně koná dobré skutky.

Podívat se do Afriky byl vždy její velký sen. Ten se medičce Markétě Malecové splnil v jednadvaceti letech, když byla ve třetím ročníku studia na lékařské fakultě. "Když jsem do Ugandy přijela poprvé, byla jsem ohromena. Cesta z letiště do nemocnice trvala čtyři hodiny, projížděli jsme divočinou, deštným pralesem i přes vesnice místních obyvatel," vzpomíná.

Kontrast krásné přírody a chudoby byl prvním dojmem, který v ní Uganda zanechala. Očekávání předčil také první den v nemocnici Whisper, kterou založila Češka Veronika Cejpková a funguje jako nezisková organizace. "Zatímco v českých nemocnicích jsem jako nezkušená studentka byla spíš na obtíž a snažila se moc nepřekážet, v Ugandě jsem se stala potřebným článkem týmu."

Co je v životě skutečně důležité

Právě pocit užitečnosti je to, kvůli čemu se do Ugandy stále vrací. "Země si mě jednoznačně získala svými obyvateli, kteří jsou přátelští, otevření a hlavně vděční," pokračuje mladá medička s tím, že s takovou mírou vděku za lékařskou péči a další věci, které v Evropě považujeme za samozřejmost, se prý dosud nesetkala. "Lidé, kteří sami vůbec nic neměli, nám vždy za lékařskou pomoc poděkovali a obdarovali nás například ovocem nebo nás pozvali na oběd a rozdělili se i o to málo. V ten okamžik si člověk uvědomí, co je vlastně v životě důležité."

Ačkoliv tři roky jsou stále krátká doba na změnu všeobecného přístupu pacientů, vnímá Markéta Malecová velký progres v životech jednotlivců, kteří péčí v nemocnici prošli. "Dlouhodobě se zaměřujeme speciálně na to, jak se daří rodinám pacientů, kteří se u nás léčili s podvýživou, jež často pramení právě v chudobě," vysvětluje s tím, že těmto rodinám zdravotnický tým nabízí sociální poradenství, semináře a v případě potřeby i materiální podporu.

"Učíme je, jak se o své děti správně postarat, aby se situace s podvýživou neopakovala." To se zdravotníkům daří. Kromě podvýživy potom nejčastěji léčí malárii a respirační onemocnění, v loňském roce nemocnici navštívilo přes 14 tisíc pacientů. Spousta z nich byla ve vážném ohrožení života, díky Markétě Malecové a jejím kolegům však dostali druhou šanci.

Markéta Malecová však nepomáhá jen svou přítomností a lékařskou praxí přímo v Ugandě, ale tamním pacientům pomáhá i ve chvíli, kdy se z Afriky vzdálí. V Česku založila nadační fond jako tuzemskou pobočku organizace Whisper, prostřednictvím které se podařilo vybrat téměř 700 tisíc korun. "Většinu vybraných peněz používáme na běžné výdaje - léky, zdravotnický materiál, vodu a elektřinu, výplaty zaměstnanců nemocnice a další provoz. Dále získáváme dary na specifické projekty a pacienty." V minulém roce to byla například plastická operace pro holčičku Benitu, která potřebovala transplantaci kůže.

Emoce v nemocnici i mimo ni

Dárců a přispěvatelů, jimž osud ugandských dětí, často se potýkajících s podvýživou, není lhostejný, je podle Markéty Malecové naštěstí dostatek. Na druhou stranu Markéta Malecová prý velmi často čelí kritice. "Běžně se setkáváme s názory, proč pomáháme černochům a že bychom v první řadě měli pomáhat českým dětem. Takoví lidé byli a asi vždy budou. Jejich názory zřejmě nezměníme, ale můžeme aspoň zmírnit šíření těchto mýtů a komunikovat lidsky. Podle mě není fér rozhodovat o tom, zda si dítě zaslouží nebo nezaslouží pomoc na základě toho, v jaké části světa se narodí."

Přestože jí Uganda učarovala a zemi navštívila už pětkrát, žít zde natrvalo si Markéta Malecová představit neumí. "Žít dlouhodobě v místě, jako je Uganda, je opravdu náročné. Každý den je tam vyčerpávající nejen fyzicky, ale také psychicky a emocionálně - nejen v nemocnici, ale i mimo ni. Už se nemůžu dočkat svého dalšího výjezdu," dodává medička.

Za odhodlání, iniciativu a aktivní pomoc nemocným dětem v Africe Markéta Malecová nyní získala titul Laskavec.