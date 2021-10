Laskavci mění svět kolem sebe k lepšímu, převezmou za to ocenění

Barbora Pěničková

Celkem 24 lidí za své nezištné činy převezme 4. listopadu slavnostní ocenění od Nadace Karla Janečka. Ta jejich příběhy aktivně vyhledává od roku 2017. Veřejnost může prostřednictvím formuláře na webových stránkách nominovat ty, jichž si váží a obdivuje je za to, co dělají pro společnost. Každý měsíc vybraný laskavec získává v rámci komorního ocenění finanční odměnu.

Loni se akci postavila do cesty pandemie, na jevišti Stavovského divadla se proto letos sejde hned 24 laskavců - dobrosrdečných lidí, kteří svou nezištnou iniciativou mění svět k lepšímu.

“Atmosféra slavnostního večera a pohled na zaplněný divadelní sál je velmi silný zážitek nejen pro laskavce. Je krásné, když celé divadlo tleská těmto neobyčejným lidem stojícím na pódiu. O to jsme je minulý rok nechtěli připravit, proto letos oceníme dva ročníky najednou,” vysvětluje ředitel Nadace Karla Janečka Tomáš Řemínek.

Slavnostním večerem provede moderátorka Daniela Drtinová a kromě projekcí laskavých příběhů a samotného ocenění, kdy všech 24 laskavců převezme skleněnou plastiku od designérského studia Dechem, čeká na publikum bohatý program. "Tak jako v předešlých ročnících jsme i letos chtěli večer udělat pro hosty co nejzajímavější. Rádi šíříme laskavé myšlenky, proto jsme oslovili skvělé řečníky z různých oblastí i oborů, kteří pohovoří o tématu laskavosti vzhledem ke svým životním zkušenostem," říká Barbora Růžičková, která v Nadaci Karla Janečka vede oblast laskavosti.

V sérii dvanáctiminutových přednášek se objeví lékař a průkopník funkční medicíny Jan Vojáček, o laskavosti a sociálních sítích promluví blogerka a influencerka Tereza Salte spolu s youtuberem Karlem Kovy Kovářem. Téma laskavosti a radosti spojí otec Šebestián - františkánský kněz a zároveň jeden z oceněných laskavců uplynulých let, který se v klášteře v Moravské Třebové staral o bezdomovce, propuštěné vězně, sociálně nejslabší a ty, kteří zkrátka nikoho nemají. Herec Karel Zima a hudebník Karel Vaněk se podělí o to, jaké to je, když jeden druhému daruje ledvinu. Vystoupí také zpěvačka Marta Jandová.

Laskavec Nominovat člověka, který by si zasloužil uznání a podporu, můžete i vy. Všichni ocenění Laskavci v rámci komorního setkání obdrží od Nadace Karla Janečka šek na 6⁶ (tedy 46 656) korun, který mohou využít pro libovolné účely.

“Dobré skutky si zaslouží pozornost, uznání a poděkování. Zároveň věříme, že laskavost je nakažlivá a dokáže být opravdu silnou inspirací pro ostatní,” pokračuje Barbora Růžičková. Inspirovat a motivovat společnost k pozitivním činům je ostatně dlouhodobým cílem Nadace Karla Janečka.