Kurýři zachránili sebevraha. Po hodině vyjednávání na muže zabrala až nabídka tuctu piv

Dva kurýři si na dálnici všimli sebevraha a rozhodli se ho zachránit. Po hodině vyjednávání mu nabídli pivo a muž nakonec od svého záměru upustil.

Jason Gabel a Kwame Anderson rozváželi zákazníkům po městě Saint Paul v americké Minnesotě objednané nápoje, když si na dálnici všimli muže, který se na mostě naklání přes plot. Okamžitě jim došlo, že se jedná o sebevraha, a zavolali proto policii. O příběhu se šťastným koncem píše web magazínu Newsweek.

Jason i Kwame u muže zastavili a zeptali se ho, co dělá. Ten jim vysvětlil, že chce skočit. "Vůbec mě neznáte, nezajímám vás," řekl údajně sebevrah dvojici poslíčků, kteří svůj příběh vylíčili místním médiím.

Kwame Anderson je velkým fanouškem herce Denzela Washingtona a ve volném čase také komikem, a v ten moment si vzpomněl na film Spojenec, ve kterém třiašedesátiletý hollywoodský herec v roce 2006 hrál. Rozhodl se proto muže zabavit. "Kdybych čekal na policii, mohlo už být pozdě," vysvětlil.

Zeptal se ho proto na jméno a bydliště a zjistili, že bydlí kousek od sebe. Situaci neuklidnil ani příjezd policie, která muže naopak vyvedla ještě více z míry. Kwame Anderson strážníky přesvědčil, aby ho nechali s ním dále mluvit. "Cítil jsem, jak je z toho nervózní, policisté byli běloši," narážel Jason Gabel na afroamerický původ muže, který se rozhodl skoncovat se životem.

Oba kurýři na něj mluvili asi hodinu a nakonec mu nabídli pivo. "Co kdybys slezl, dal si se mnou pivo a v klidu jsme to všechno probrali?" zeptal se nakonec Anderson. Muž souhlasil a Kwame Anderson mezitím doběhl do auta pro balení dvanácti piv Coors Light. Když se s pivy vrátil, pobídl ho: "Když slezeš, jsou tvoje." Nabídka zabrala a muž nakonec slezl.

Kurýři jsou v Saint Paul oslavování jako hrdinové, ale chybělo málo a muže nezachránili. Ten den totiž nejeli obvyklou trasu, a Kwame Anderson měl navíc nastoupit na jiné místo ve firmě a v autě už neměl vůbec sedět. "Prostě to bylo součástí božího plánu," dodávají.