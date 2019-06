Káva neškodí zdraví, jak si vědci dřív mysleli. Pijte klidně 20 šálků denně, tvrdí

Klidně 20 šálků kávy denně můžete vypít, aniž byste tím ohrozili své srdce. Tvrdí to vědci z londýnské Univerzity královny Marie, kteří zkoumali efekt kofeinu zhruba na 8000 lidech. Předchozí studie tvrdily, že kofein ucpává aortu a další cévy, podle současných výsledků ale káva tak velký vliv na srdce nemá.

Činnost srdce a cév vědci zkoumali na rozsáhlém vzorku asi 8000 lidí, kteří během experimentu pili různé množství kávy denně (0 až 25 šálků).

Dobrovolníky rozdělili do tří skupin. První tvořili lidé, kteří pili maximálně jeden šálek denně. Do druhé zařadili ty, jejichž příjem byl v rozmezí jednoho až tří káv denně, a do třetí pak milovníky kávy, kteří se v její konzumaci neomezují.

Vědci během studie zjistili, že lidé s větší dávkou kofeinu mají stejné zdravotní výsledky jako ti, kteří nepili kávu vůbec, nebo jen ráno.

Dobrovolníci pili okolo pěti káv denně, byli ale tací, kteří si jich dopřáli i dvacet. Studie ukázala, že ani jim se nezhoršily zdravotní funkce.

Vědci přiznávají, že výsledek bádání zkresluje krátký časový úsek i malý vzorek zkoumané populace. Celkové závěry ale podle nich dokazují, že káva není tak zdraví škodlivá, jak tvrdily předchozí studie.

"Rádi bychom, aby s námi lidé ve studii i nadále spolupracovali a my tak měli konkrétnější výsledky. Rádi bychom zjistili například to, jaké množství kávy denně je pro člověka ideální," dodává Kenneth Fung z londýnské Univerzity královny Marie pro britský server Sky News.

Předchozí studie tvrdily, že kofein ucpává tepny a vytváří větší tlak na srdce. Lidem tak hrozí, že dotanou infarkt nebo mrtvici. Podle britských odborníků na zdravý životní styl hodně ale záleží i na stravě, pohybu či na tom, je-li člověk kuřák.

Podívejte se také na video: Infarkt ve čtyřiceti? Nevyspalost řešíme kávou, nervozitu cigaretou, říká diabetolog