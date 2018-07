Čokoláda Toblerone se vrátí ke svému původnímu tvaru. Mezery mezi trojúhelníky budou zase menší

Zákazníci na nový tvar často reagovali kriticky. Někteří tvrdili, že místo švýcarských Alp, které má tvar tyčinky připomínat, vidí spíše Holandsko. Jiní zase novinku srovnávali se stojanem na kola.

Londýn - Čokoládové tyčinky Toblerone se vrátí ke svému původnímu tvaru. Majitel švýcarské čokoládové značky, americká firma Mondelez International, v roce 2016 upravil charakteristický tvar tyčinek tak, že zvětšila mezery mezi trojúhelníkovými kousky. Jako důvod tehdy uvedl, že pokud by tak neučinil, musel by zvýšit cenu. Vysloužil si však za to velkou kritiku, napsala BBC.

Nyní Mondelez uvedl, že nový tvar se pro zákazníky nestal tou správnou dlouhodobou odpovědí. Firma se proto vrátí k původnímu tvaru a zvýší hmotnost tyčinek ze 150 gramů na 200 gramů. Na dotaz, zda za ohlášeným krokem stojí pokles prodeje, Mondelez uvedl, že prodej čokoládových tyčinek se po změně tvaru zvýšil a loňský rok byl pro Toblerone "báječným rokem".

Zákazníci ovšem na nový tvar často reagovali kriticky. Někteří tvrdili, že místo švýcarských Alp, které má tvar tyčinky připomínat, vidí spíše Holandsko. Jiní zase novinku srovnávali se stojanem na kola.

Zatím není jasné, kolik bude staronová, 200gramová tyčinka stát. V obchodech se má objevit ve druhé polovině roku.