Australské stanici se podařilo vystopovat pisatele 50 let starého vzkazu v láhvi

Autora 50 let starého vzkazu v láhvi, který objevili tento týden australský otec a syn na jižním pobřeží Austrálie, se podařilo vystopovat. Angličan Paul Gilmore napsal dopis v roce 1969 jako třináctiletý chlapec, když se plavil se svou rodinou na lodi z Británie do australské emigrace. Gilmore v dopise v láhvi žádal, aby mu případný nálezce vzkazu odepsal. Že se mu přání po půlstoletí vyplnilo, ještě neví. Jeho sestra podle deníku The Guardian uvedla, že Gilmore je v současné době opět na moři, tentokrát Baltském.

Gilmoreův dopis našel devítiletý Australan Jyah Elliott na pláži na pobřeží státu Jižní Austrálie, kam se s otcem vydali rybařit. Původně měli podezření, že je vzkaz v láhvi falešný, ale nakonec na něj písemně odpověděli a snažili se vystopovat autora dopisu také prostřednictvím sociálních sítí.

Gilmore ve vzkazu ze 17. listopadu 1969 napsal, že jeho rodina se rozhodla emigrovat z Británie do Austrálie, a udal také adresu na předměstí Melbourne, kam se Gilmoreovi měli nastěhovat.

Svou polohu anglický hoch definoval jako "1000 mil východně od Freemantlu", města na západoaustralském pobřeží. Láhev byla nalezena na západním pobřeží Eyreova poloostrova, který je součástí státu Jižní Austrálie.

Dnes australská stanice ABC informovala, že se jí podařilo vystopovat Gilmoreovu sestru Annie Crosslandovou. "Je to úžasné a naprosto neuvěřitelné. Bude radostí bez sebe," prohlásila.

Dodala přitom, že nyní nemůže bratra kontaktovat, jelikož je zrovna na plavbě v Baltském moři, ačkoli obecně lodí moc často necestuje. "Naposledy cestoval lodí pravděpodobně tehdy, když jel do Austrálie. Plavbám nijak neholduje," řekla.

Crosslandová, která byla v roce 1969 cestou do australské emigrace rovněž s bratrem na palubě, si vzpomněla, že viděla, jak Paul psal dopisy a dával je do láhví. Hodil jich do oceánu asi šest, uvedla.

Také Paulův bratr David se domnívá, že vzkaz skutečně pochází od jeho sourozence. "Když se na ten dopis dívám, vidím, že je to bratrovo písmo. Samozřejmě byl o něco mladší," podotkl David, když mu stanice ABC dopis ukázala.

Podle Davida se otec rodiny rozhodl k emigraci do Austrálie v naději na lepší život. "Můj tatínek strávil spoustu zim prací pod širým nebem, stavěl domy, a doslechl se, že Austrálie je zemí nových příležitostí," vysvětlil. Rodina v listopadu 1969 nastoupila v britském přístavu Southampton na loď Fairstar, která pravidelně vozila do Austrálie emigranty, a o měsíc později dospěla do australského přístavu Freemantle, odkud pokračovala do Melbourne.

Podobně jako Gilmoreovi odešly v 60. letech minulého století do Austrálie statisíce Britů poté, co jim australská vláda začala finančně přispívat na zaplacení cesty. Děti cestovaly zdarma. Čtvrtina britských imigrantů se ale během pár let vrátila zpátky do své vlasti, když život v Austrálii nenaplnil jejich očekávání, napsala agentura AP.

To platilo i pro Gilmoreovy. Rodina žila v Austrálii do roku 1973 a pak se přestěhovala zpátky do Británie.

Loni byl na písečné pláži v odlehlé oblasti Západní Austrálie objeven vůbec nejstarší vzkaz v láhvi. Rodina z australského města Perth ho našla téměř 132 let poté, co byl vhozen do moře z německé lodi v Indickém oceánu. Dopis byl součástí experimentu německé námořní observatoře, který se týkal námořních tras.