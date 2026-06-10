Stroj se začíná chvět. Motory se zažehávají a tlak nás zatlačí hlouběji do hydraulických sedadel. Zazní odpočet ke startu. „Three, two, one, go!“ Hlas z reproduktorů téměř zaniká ve sborovém křiku ostatních pasažérů. A pak vzlétáme. Během několika vteřin budeme stovky kilometrů nad Zemí. Přidejte se k nám na cestu do vesmíru, kterou každý den absolvují stovky dětí v mobilní raketě SpaceBuzz.
Letíme stále výš, až se během několika vteřin ocitáme na oběžné dráze. Pasažéry přitom nejsou trénovaní astronauti ani profesionálové, ale děti okolo deseti let. „Ty jo, to je fakt hustý! Já se cítím, jako bych fakt letěla!“ vykřikuje dvanáctiletá dívka vedle mě.
Nacházíme se uvnitř mobilní rakety SpaceBuzz - osmnáct metrů dlouhého kamionu přestavěného na virtuální kosmickou loď. Díky VR brýlím se během okamžiku přesouváme stovky kilometrů nad Zem.
Nad horizontem vychází Slunce. V dálce září hvězdy. A pod námi se pomalu otáčí Země. Letíme přímo nad ní, z amerického Cape Canaveral, a míjíme oceán. Právě tomuto okamžiku astronauti říkají Overview Effect - když poprvé spatří Zemi z oběžné dráhy, uvědomí si její křehkost i to, jak tenká vrstva atmosféry chrání veškerý život. Mnozí popisují tento pohled jako zkušenost, která je navždy změnila a probudila v nich silnější pocit odpovědnosti za planetu.
Virtuální let trvá jen několik minut. Pro většinu dětí je to ale zážitek, o kterém budou mluvit ještě dlouho po vystoupení. „Chci tam jednou letět. Baví mě, jak to funguje a proč,“ říká desetiletý Juraj z Prahy, když si po skončení sundává brýle. O vesmír se zajímá už několik let. Dokazují to i trička NASA, která na sobě Juraj i jeho tatínek mají. „Ty máme přímo z Houston Space Center. Byli jsme tam před rokem,“ usmívá se otec.
Vesmír na vlastní kůži
Jen pár metrů od nich však v červnové výhni čekají další zájemci o vlastní cestu na oběžnou dráhu. Dlažební kostky na Výstavišti v pražských Holešovicích sálají horkem, mezi návštěvníky se pohupují nafukovací planety a teploměr ukazuje sedmadvacet stupňů. Přesto se před raketou vine desítky metrů dlouhá fronta.
Čekají v ní hlavně děti s rodiči. Někdo drží model rakety, jiný přišel v tričku NASA. Ve frontě stojí i několik dospělých v modrých bundách s nášivkami Evropské vesmírné agentury ESA. Cíl všech je stejný: několik minut trvající cesta do vesmíru. „Překvapilo nás, že zájem byl tak velký,“ říká Jan Dohnal z projektu Česká cesta do vesmíru, který českou tour SpaceBuzz organizuje.
„Hlavně v menších městech bylo vidět, že na to lidé opravdu slyší. Přijížděli i z okolních regionů. Třeba v Bruntále nám lidé říkali, že jsou rádi, že k nim něco podobného vůbec přijelo,“ popisuje Dohnal.
Podobný obraz nabízí i Praha. Fronta na vstupenky se prakticky nezkracuje a už teď je jasné, že se nedostane na všechny. Raketa zvládne odbavit zhruba padesát návštěvníků za hodinu.
Úžas, jaký zažívají astronauti
Vzdělávací program SpaceBuzz vznikl v Nizozemsku z iniciativy astronauta Evropské vesmírné agentury Andrého Kuiperse, který strávil ve vesmíru více než dvě stě dní. Nejde přitom o klasickou atrakci ani technologickou demonstraci. Ambice je vyvolat v dětech stejný úžas, jaký zažívají astronauti při pohledu na Zemi z oběžné dráhy.
Právě podobné zážitky podle organizátorů často rozhodují o tom, čemu se budou mladí lidé jednou věnovat. SpaceBuzz tak míří nejen na budoucí astronauty, ale také na vědce, inženýry, piloty nebo techniky - zkrátka na děti, které jednou mohou stát za technologiemi budoucnosti.
Dopoledne patří školním skupinám, odpoledne veřejnosti. „Díky letu Vladimíra Remka jsem se už jako malý začal zajímat o vesmír. Byl to jeden z momentů, který mě nakonec přivedl tam, kde dnes jsem,“ popsal už dříve ředitel Hvězdárny a planetária Brno a jeden ze spoluorganizátorů projektu Jiří Dušek. „Ukázal nám, že i z naší země se dá dosáhnout na hvězdy. Právě takové silné zážitky dokážou měnit směřování mladých lidí,“ dodal.
SpaceBuzz během své cesty navštívil celkem 21 měst, než se jeho mise uzavře v Praze a Středočeském kraji. Jestli mezi dnešními návštěvníky stojí budoucí čeští astronauti, však ukáže až čas.
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