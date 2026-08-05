Čtyřtunový horní stupeň rakety Falcon 9 od SpaceX ráno nejspíše narazil do Měsíce. Dopad měl zanechat jen kráter o desítkách metrů a podle expertů ani Zemi, ani Měsíci nehrozilo nebezpečí. Potvrzení kolize teď vědci ověřují podle snímků povrchu.
Do Měsíce ráno nejspíše narazila čtyřtunová část rakety od společnosti SpaceX, která se pohybovala po oběžné dráze rychlostí přibližně 2,43 kilometru za sekundu, napsal web stanice BBC. Potvrzení kolize se podle něj čeká v řádu hodin až dnů. Experti už dříve uvedli, že Zemi ani Měsíci nehrozí žádné nebezpečí, na lunárním povrchu ale patrně zanechá desítky metrů velký kráter.
Jednalo se o horní stupeň rakety Falcon 9, která byla velká přibližně jako pětipodlažní budova a vážila nejméně čtyři tuny. Podle odborníků nebyl dopad u Einsteinova kráteru na západním okraji přivrácené strany Měsíce viditelný ze Země pouhým okem.
Dopad se očekával v 8:35 SELČ. Jelikož žádná z kosmických sond obíhajících kolem Měsíce nebyla v takové pozici, aby mohla srážku zachytit v přímém přenosu, vědci musí ještě porovnat snímky povrchu před a po srážce, aby mohli nový kráter lokalizovat.
Vědci kolizi podle BBC považovali za jedinečnou příležitost ke studiu toho, co se stane, když do Měsíce narazí nějaký objekt. Mluvčí americké Národní agentury pro letectví a vesmír (NASA) Jimi Russel uvedl, že ačkoli NASA z vědeckých důvodů sledovala místo dopadu, Zemi žádné nebezpečí nehrozilo a nehrozí. Vědci v této souvislosti chtěli získat data o Měsíci a zdokonalit techniky sledování objektů ve vesmíru.
Sledovaná raketa Falcon 9 odstartovala loni v lednu z Floridy a do vesmíru nesla dva lunární přistávací moduly. Horní stupeň pak úspěšně provedl zážeh takovou silou, aby vyslal náklad směrem k Měsíci. Vyhořelá část byla ponechána svému osudu na dlouhé, smyčkovité orbitě. Jemné gravitační působení Země, Měsíce a Slunce pak rok a půl postupně měnilo dráhu rakety, než ji nasměrovalo k přirozené zemské družici.
Zdroj: ČTK
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