Do Krkonoš se vrátili medvědi. Narazit na ně není těžké, vyskytují se na jediném místě

Tři století poté, co z krkonošské krajiny zmizel poslední medvěd, se tyto šelmy symbolicky vracejí zpět. Ne do volné přírody, jak by se mohlo zdát, ale do pečlivě připraveného prostředí, které propojuje ochranu přírody s nevšedním zážitkem. Projekt Medvědí stezka nabízí možnost nahlédnout do života těchto majestátních zvířat z docela nové perspektivy – doslova z výšky.
Hlavními obyvateli výběhu pod krkonošskou Stezkou korunami stromů jsou medvědi Alica a Michal. Ochranáři je nalezli v roce 2023 jako osiřelá mláďata ve Vysokých Tatrách. Kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu došlo následně k jejich odchytu. Spolu s nimi se do lidské péče dostal i jejich bratr Hugo, který dnes žije ve Francii. Návrat do volné přírody pro tyto jedince už není možný, a proto došlo podle zástupců projektu k jejich zařazení do mezinárodního chovného programu.
Nové medvědárium funguje jako odloučené pracoviště Safari Parku Dvůr Králové nad Labem a je součástí Evropského ex situ programu (EEP), jenž koordinuje chov ohrožených druhů napříč zoologickými zahradami. „Vytvořili jsme prostředí, které maximálně respektuje jejich přirozené chování a zároveň umožňuje veřejnosti pochopit, proč je ochrana těchto zvířat důležitá,“ řekl serveru Seznam Zprávy zoologický ředitel Safari Parku Jaroslav Haimy Hyjánek, který je zároveň i odborným garantem krkonošského medvědária.
Je libo komentované krmení?
Medvědí stezka oficiálně rozšiřuje areál oblíbené atrakce od velikonočního víkendu . Součástí vstupného je i přístup k výběhu o rozloze přes půl hektaru, který věrně napodobuje prostředí horského lesa. Celý areál je bezbariérový a otevřený široké veřejnosti. Návštěvníci krkonošské Stezky korunami stromů tak mohou medvědy hnědé pozorovat z bezpečné výšky přímo pod sebou, což nabízí neobvyklý, a přitom autentický pohled na jejich chování.
Podle tvůrců jde o promyšlený koncept, který propojuje ochranu přírody, mezinárodní chovné programy i vzdělávání. Návštěvníci se tak kromě samotného pozorování zvířat mohou seznámit s jejich životem také prostřednictvím doprovodných expozic a komentovaných krmení.
Samotná stezka, otevřená v roce 2017, patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům regionu. Každoročně ji navštíví desetitisíce lidí, kteří se vydávají na zhruba jedenapůlkilometrovou trasu zakončenou výstupem na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Projekt si klade za cíl nejen nabídnout atraktivní zážitek, ale také přiblížit veřejnosti význam ochrany přírody v dnešním kontextu.
