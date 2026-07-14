Do Irska autem se třemi psy. Začínáme cestu, která prověří nás i naši obytnou dodávku

Tři velcí psi, obytná dodávka a téměř měsíc na cestách. Vyrazili jsme z Prahy až na západ Evropy, odkud nás čeká trajekt do Británie a následně do Irska. V novém seriálu budeme sdílet nejen místa, která stojí za návštěvu, ale i praktické zkušenosti z cestování autem se psy. Začínáme první částí cesty, která skončila kdesi na pobřeží mezi Irskem a Anglií.
Na mapě vypadá cesta z Prahy do Calais jako obyčejný přesun. Ve skutečnosti je to ale den, během kterého člověk rychle zjistí, jestli všechno funguje tak, jak má. Auto, výbava, psi a nakonec i vlastní trpělivost.
Ještě před odjezdem jsme stihli poslední úpravy dodávky a pak už nezbývalo než zamířit na západ. Cílem bylo francouzské Calais, odkud nás čekal trajekt přes Lamanšský průliv. Právě tady totiž naše irské dobrodružství začalo.
Roadtrip: Irsko aneb Cesta tam a zase zpátky
Po Irsku cestujeme upraveným obytným Volkswagenem Crafter. Dodávku jsme přestavěli s ohledem na cestování se třemi velkými psy, kteří jsou plnohodnotnými členy naší posádky. V seriálu sdílíme praktické zkušenosti ze života na cestách, tipy pro cestování se psy i zajímavá místa, která během naší výpravy objevujeme.
Celou cestu chceme pojmout jako praktický cestopis. Nejen o krásných místech, ale i o tom, co se do běžných průvodců většinou nevejde: jak cestovat se třemi psy, co se nám osvědčilo, co bychom příště udělali jinak nebo kde jsme narazili na nečekané komplikace.
V prvním díle se podíváte na nalodění na trajekt, ukážeme jednu drobnost, která nám výrazně zpříjemnila cestování se psy, a vezmeme vás na palubu, odkud už zbývá jen kousek do Británie a potom dál do cílového Irska.
Zdroj: autorský text