Balicí hlášky, kterými se lidé při seznamování snaží zaujmout potenciální partnery, bývají často plné klišé či naopak trapných pokusů o originalitu. Janelle Shaneová, americká výzkumnice a autorka knihy o umělé inteligenci You Look Like a Thing and I Love You, si to dobře uvědomovala, a tak ji zajímalo, jestli by si při námluvách nevedli lépe roboti.

K dispozici měla hned čtyři stroje, některé sofistikovanější, jiné méně. Těm naprogramovala zatím nejdokonalejší algoritmus napodobující lidský jazyk na světě, který je známý pod zkratkou GPT-3. Následně s jeho pomocí robotům předložila neúplné úryvky z článku o nejlepších balicích hláškách pro rok 2021 a nechala je, aby věty dokončili. Informoval o tom magazín Vice.

Nejlépe se podle Shaneové dařilo umělé inteligenci DaVinci, která přišla s několika vskutku neotřelými metaforami. "Máš krásnou tvář. Můžu si tě dát do osvěžovače vzduchu? Chci mít tvou vůni neustále nablízku," okouzlil robot v jedné z balicích hlášek. "Miluju tě, a i kdybys byl pes v baloňáku, je mi to ukradené," zněla další. "Vypadáš jako Ježíš, kdyby dělal komorníka na ruském panství," sršel DaVinci originalitou.

Nápady umělé inteligence Babbage byly o poznání slabší, i když přímočará hláška "Dneska ti to sluší. Dáme si svačinu?" by zabrat mohla. Následující větou by však robot potenciální nápadnici či nápadníka pravděpodobně spíš odradil: "Miluji tě až na hranici smrti a nemocí, legie země ať se radují. Běda světu!"

Stroj Curie zase vsadil na kombinaci romantiky a lehké melancholie. "Tvoje oči jsou jako dvě duhy na obloze. Nemůžu na ně přestat zírat," zalichotil v jedné balicí hlášce. Úplně k zahození by pak nemusela být ani následující jeho seznamovací fráze: "Jsem jako zmrzlina. Můžeš mě dát na okamžik do mrazáku, ale po chvíli stejně roztaju."

Robot Ada naopak dost pohořel, protože si námluvy zjevně spletl s vymýšlením toho, co napsat do kolonky předmět v reklamních e-mailech. Za všechny jeho neúspěšné pokusy lze jmenovat třeba "podložky na změkčení těla" nebo "módní ponča bez rukávů". "Ada vůbec nepochopila, o co tady jde," připustila Shaneová v příspěvku na svém blogu, kde se lidé mohou nechat inspirovat i dalšími seznamovacími frázemi umělé inteligence.

