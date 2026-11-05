Pouhý měsíc po skončení války zastřelil člen ozbrojené Bojové skupiny Skuteč dvaatřicetiletou Martu Riemerovou, která se vracela z návštěvy v Karolinině údolí. Pachatel potrestán nebyl a úřední dokumenty se místo vyšetření její smrti pokusily z oběti udělat německou kolaborantku.
Druhá světová válka skončila teprve před několika týdny. V červnu 1945 se dvaatřicetiletá Marta vydává s přítelkyní na návštěvu do údolí nedaleko Hejnic. Nesou chleba a perník. Cestou ale potkají ozbrojeného muže. O pár hodin později zazní do ticha Jizerských hor několik výstřelů. Čtvrtý díl Podivných zločinů odhaluje příběh, v němž se hranice mezi spravedlností a bezprávím nebezpečně rozostřila.
Je 11. června 1945. Válka skončila, ale v pohraničních Hejnicích klid nenastal. Ve městě, kde spolu po generace žili Češi a Němci, začíná období nejistoty a vyřizování účtů. Mezi místními působí také ozbrojení dobrovolníci, kteří si říkají partyzáni. Jedním z nich je třiadvacetiletý Miroslav Drábek.
Marta Klotilda Riemerová pochází z české rodiny, jejíž jméno místní dobře znají. Její otec dlouhá léta vede hejnický Sokol, ona sama si však před válkou našla německy mluvícího manžela. V poválečné atmosféře se i takové rodinné vazby mohou stát důvodem k podezření. Když Marta s přítelkyní cestou do Karolinina Údolí narazí na ozbrojeného muže, zdánlivě nevinná návštěva dostane nečekaný průběh.
Co se onoho červnového večera odehrálo na cestě do osady, které dnes místní říkají Peklo? A jakou roli v celém příběhu sehrála poválečná atmosféra, v níž o lidském osudu někdy rozhodovala pouhá domněnka? Čtvrtý díl podcastu Podivné zločiny přibližuje skutečný případ, který narušuje jednoduché představy o vítězích, vinících a spravedlnosti.