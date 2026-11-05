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Dnes se místu říká Peklo. Příběh, který se tu odehrál krátce po válce, dává názvu mrazivý význam

Pouhý měsíc po skončení války zastřelil člen ozbrojené Bojové skupiny Skuteč dvaatřicetiletou Martu Riemerovou, která se vracela z návštěvy v Karolinině údolí. Pachatel potrestán nebyl a úřední dokumenty se místo vyšetření její smrti pokusily z oběti udělat německou kolaborantku.

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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Druhá světová válka skončila teprve před několika týdny. V červnu 1945 se dvaatřicetiletá Marta vydává s přítelkyní na návštěvu do údolí nedaleko Hejnic. Nesou chleba a perník. Cestou ale potkají ozbrojeného muže. O pár hodin později zazní do ticha Jizerských hor několik výstřelů. Čtvrtý díl Podivných zločinů odhaluje příběh, v němž se hranice mezi spravedlností a bezprávím nebezpečně rozostřila.

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Je 11. června 1945. Válka skončila, ale v pohraničních Hejnicích klid nenastal. Ve městě, kde spolu po generace žili Češi a Němci, začíná období nejistoty a vyřizování účtů. Mezi místními působí také ozbrojení dobrovolníci, kteří si říkají partyzáni. Jedním z nich je třiadvacetiletý Miroslav Drábek.

Svatební fotografie Marty a Emila.
Situační plánek tragické události.
Svatební fotografie Marty a Emila s rodinami.
Marta Klotilda
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4 fotografie

Marta Klotilda Riemerová pochází z české rodiny, jejíž jméno místní dobře znají. Její otec dlouhá léta vede hejnický Sokol, ona sama si však před válkou našla německy mluvícího manžela. V poválečné atmosféře se i takové rodinné vazby mohou stát důvodem k podezření. Když Marta s přítelkyní cestou do Karolinina Údolí narazí na ozbrojeného muže, zdánlivě nevinná návštěva dostane nečekaný průběh.

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Co se onoho červnového večera odehrálo na cestě do osady, které dnes místní říkají Peklo? A jakou roli v celém příběhu sehrála poválečná atmosféra, v níž o lidském osudu někdy rozhodovala pouhá domněnka? Čtvrtý díl podcastu Podivné zločiny přibližuje skutečný případ, který narušuje jednoduché představy o vítězích, vinících a spravedlnosti.

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