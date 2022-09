Dluhopisy či smíšená řešení, ochrana vašeho portfolia v případě ekonomické recese?

Navyšování českých úrokových sazeb přináší mnoho příležitostí – které to jsou, představí portfolio manažer, Petr Kubec.

Důležitou roli při investování do dluhopisů má chování centrálních bank, v případě ČR chování České národní banky. Vysoké tuzemské úrokové sazby vzbuzují naděje, že jsme již blízko vrcholu tohoto úrokového cyklu. Tzv. výnos do splatnosti u dluhopisové složky ukazuje hodnoty blížící se téměř dlouhodobému průměrnému výnosu na akciích, což by se dříve nebo později mělo začít propisovat do kladné výnosnosti dluhopisových portfolií.

S týmem analytiků spravuji podílové fondy, které jsou základním řešením ČSOB NaMíru. Celkem rozlišujeme čtyři investiční profily a tomu odpovídá nabídka našich fondů, díky kterým je možné investovat naprosto jednoduše. Jedná se o smíšená řešení, která mají v sobě zastoupeny jak dluhopisy, tak akcie. Růst úroků sice krátkodobě dluhopisové složce škodil, mohl by ale pomoci vyšší výkonnosti v budoucnu. Aktuální situace se snažím využít například nakupováním českých státních dluhopisů.

Téma udržitelnosti je dlouhodobou součástí strategie skupiny ČSOB, a proto máme výše zmíněné investiční řešení i v zodpovědné variantě, tzv. ČSOB NaMíru zodpovědně, které zahrnuje pečlivě vybrané firmy z celého světa a ze všech odvětví, jejichž hodnoty se shodují s filozofií zodpovědnosti skupiny KBC. Konkrétní strategie se liší zastoupením dynamické složky a odpovídají investičním profilům. Fondy mohou tvořit také základ portfolia pro zkušenější investory.

V akciové složce najdeme osvědčené firmy. Například Microsoft, který chce být do roku 2030 uhlíkově neutrální. Zajímavostí je, že stojí za více než dvaceti vodními projekty po celém světě a založil fond pro inovace v oblasti klimatu ve výši 1 miliardy USD. Zaujme i firma Applied Materials poskytující služby a software pro výrobu polovodičových čipů pro elektroniku, ploché panely pro počítače, smartphony, televize a solární produkty. Pro informovanost klientů zveřejňujeme vždy 10 nejlepších investičních titulů.

Zodpovědné varianty kromě akcií výše zmiňovaných společností obsahují především české dluhopisy, které by měly výrazně těžit z případného poklesu úrokových sazeb, až bude zjevné, že inflační vrchol je za námi, ekonomika zpomaluje a restriktivní měnová politika ČNB již nebude zapotřebí.

Možná někomu přijde zodpovědné investování složité, není se však čeho obávat. V minulosti jsme se pro naše zodpovědné investice zaměřovali pouze na ty společnosti a státy, které již byly zodpovědné. Nyní však můžeme přispět k tak významné změně mnohem více. A právě proto do zodpovědných investic nově zahrnujeme i aktiva těch společností a států, které na svém zlepšení teprve pracují a mezi nimiž najdeme i Českou republiku. Zlepšením se nemyslí jen ekologický přínos společnosti, ale i její přístup k zaměstnancům a způsob jejího vedení. Zodpovědnost je budoucnost.

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Minulé výnosy ani prognózy budoucí výkonnosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby.