Dlouhá léta o nich nikdo neměl tušení. Architekti našli při rekonstrukci domu v srdci Prahy poklad

Na první pohled šlo o unavený dům po desetiletích provozu. Za oprýskanými zdmi se ale skrýval prostor s jedním z nejkrásnějších panoramat Prahy. Rekonstrukce historického objektu v památkové zóně trvala několik let a přinesla nejedno překvapení: od technických komplikací až po objev původních fresek.
Jen pár kroků od Staroměstského náměstí stojí dům, kolem kterého denně projdou tisíce lidí. Málokdo ale tuší, že za jeho zdmi se ukrývá téměř osm století historie. Objekt známý jako Dům U Modré růže vznikal už ve 13. století a během staletí prošel gotickými, renesančními, barokními i klasicistními přestavbami.
Když do domu poprvé vstoupil Jonáš Kotyz z investiční skupiny BHM Group, která objekt získala a pustila se do jeho obnovy, nepůsobil nijak výjimečně. „Upřímně řečeno, byl značně zanedbaný. Šlo o bývalý hotel z devadesátých let a jeho stav tomu odpovídal. Přesto jsme v něm od začátku viděli obrovský potenciál. Byl to takový drahokam pod vrstvou prachu,“ vzpomíná.
Dům, který zažil gotiku i baroko
Historie domu sahá až do první poloviny 13. století. Jeho nejstarší částí je raně gotická věž, která vznikla v době budování Havelského Města. První písemná zmínka o domě pochází z roku 1364. V dalších stoletích se stavba opakovaně přestavovala a každá epocha v ní zanechala svou stopu.
Právě množství historických vrstev představovalo při rekonstrukci jednu z největších výzev. „U podobných objektů jsou nepředvídané situace vlastně standardem. Postupně odhalujete další konstrukční i historické vrstvy a musíte je citlivě zapracovat do projektu,“ vysvětluje Kotyz.
Jedním z největších překvapení byla původní fresková výzdoba ukrytá pod mladšími omítkami. Po jejím objevení museli restaurátoři přistoupit ke kompletní obnově tradičními technikami. Vedle fresek se podařilo zachovat také původní klenby nebo historické stropní konstrukce.
Logistická skládačka
Obnova historického objektu v samotném srdci Prahy znamená mnohem víc než jen stavební práce. Každý zásah musí respektovat památkovou ochranu, technická řešení podléhají schvalování a komplikovaná je i samotná logistika. „V historickém centru je potřeba detailně plánovat každý krok. Bez úzké spolupráce investora, architektů a památkářů by podobný projekt vůbec nemohl vzniknout.“
Na návrhu spolupracovala dvě architektonická studia. Celkovou koncepci připravilo studio P6PA+Architects pod vedením Martina Klejny, interiéry navrhl Leoš Horák. Jejich cílem nebylo vytvořit efektní novostavbu, ale najít rovnováhu mezi současným designem a autenticitou historické stavby.
Největší hodnotou je Praha sama
Přestože rekonstrukce přinesla moderní řešení, architekti se shodli, že hlavním motivem domu nebude samotný interiér. „Od začátku bylo jasné, že největší hodnotou prostoru je panorama Prahy. Interiér jsme navrhli tak, aby výhled podporoval, nikoli aby s ním soupeřil.“
Tomu odpovídá i dispozice nejvyšších pater, která byla navržena tak, aby do interiéru co nejvíce vpustila přirozené světlo a nabídla téměř nepřetržitý kontakt s městem. Ranní světlo, odpolední slunce i večerní panorama osvětleného historického centra se stávají součástí samotného prostoru. Podobně přirozeně vznikl také botanický motiv, podle něhož dnes projekt nese jméno The Botanist. Inspirací byla nejen vnitrobloková zahrada, ale také historický název domu U Modré růže.
Podle Jonáše Kotyze nebylo cílem vytvořit jen atraktivní nemovitost, ale vrátit historickému domu jeho identitu. „Když se dnes podívám z věže na Prahu, cítím hlavně respekt. Vidět proměnu prostoru z původně zanedbaného stavu do podoby, která má jasnou atmosféru a charakter, je obrovská profesní i osobní satisfakce,“ uzavírá.
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