"Djoković je zákeřný k*etén", z uniklé nahrávky rozhovoru moderátorů je virální hit 

Z vysílání australské televizní stanice Seven Network unikla nahrávka dvou moderátorů zpráv, kteří si mimo vysílání otevřeně promluvili o tom, co si myslí o tenistovi Novaku Djokovičovi. Moderátoři v rozhovoru plném peprných výrazů politovali i českou tenistku Renatu Voráčovou, která se po týdnu musela z Melbourne odporoučet a odcestovat domů.

"Ať se na to díváte z jakéhokoliv úhlu pohledu, Novak Djoković je prolhaný zákeřný k*etén," začíná rozhovor moderátorka zpráv Rebecca Maddenová. S kolegou se pak rozpovídají o tom, co si o dvacetinásobném grandslamovém šampionovi myslí.

"Měl *** výmluvu a pak se zamotal do vlastních *** lží", sekunduje v peprném rozhovoru kolegyni moderátor Mike Amor. V závěru ještě polituje českou tenistku Renatu Voráčovou, kterou australské úřady po týdenním pobytu v Melbourne připravily o vízum a musela se z Australian Open odporoučet zpět domů.

Podle amerického deníku New York Post ředitel zpravodajství a veřejných záležitostí hlavní australské komerční televizní stanice Seven Network Craig McPherson reagoval tím, že zahájil vyšetřování, jak se nahrávka z času mimo vysílání dostala na internet.

Světová jednička Novak Djoković čelí kritice za to, že se po pozitivním testu na koronavirus účastnil veřejných akcí. Srbský tenista v prohlášení na sociálních sítích uvedl, že o výsledku se dozvěděl až posléze. Přiznal však, že s vědomím nákazy se zúčastnil rozhovoru pro deník L'Équipe.

Aféra se kolem Djokoviče rozpoutala po jeho příletu do Austrálie. Dvacetinásobný grandslamový vítěz, který je odpůrcem vakcinace, sice dostal výjimku z povinného očkování pro účast na Australian Open, úřady mu však vízum zamítly. Djoković kvůli procesnímu pochybení imigračních úředníků rozhodnutí zvrátil u soudu a byl do země vpuštěn. Stále mu však hrozí vyhoštění, které může nařídit australský ministr pro imigraci Alex Hawke. Rozhodnout by měl nejdříve ve čtvrtek.