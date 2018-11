Divadlo na Jezerce opět vítězem

Dostanete-li během zimních večerů chuť strávit večer v příjemné společnosti, přijďte do Divadla Na Jezerce - nezklame vás. Důkazem je nejen prvenství v anketě o nejlepší firmu Prahy 4, které jsme obhájili už několik let po sobě.

Z této zprávy, která se k nám dostala z internetu, máme upřímnou radost! Každého hlasu, který patřil Divadlu Na Jezerce, si vážíme - a z ocenění se opět radujeme. Zvlášť proto, že se každoročně snažíme, aby se u nás každý divák cítil tak dobře, aby se rád vracel. Vzhledem k počtu vyprodaných představení na nadcházející měsíce se nám to zjevně daří a doufáme, že hlediště bude nejen plné - ale hlavně stále tak spokojené. Být nejlepší firmou je nejen ocenění pro všechny, kteří se na chodu divadla podílí, ale také obrovská výzva pro další roky, kterou jsme rozhodnuti naplnit. Šťastný divák je pro divadlo tou největší odměnou. Proto děkujeme za každého, kdo od nás odchází s úsměvem. Vaše radost - naše starost.

UŽ JE TADY ZAS! JEŽÍŠEK NA JEZERCE - ROZDÁ STO KNIH

2. prosince 2018 bude Divadlo Na Jezerce slavit výročí svého otevření! Je to už 14 let, co se zcela nové hlediště zaplnilo poprvé - a historicky první inscenací, kterou tehdy publikum vidělo, byla komedie Woodyho Allena Zahraj to znovu, Same, která má aktuálně za sebou přes 340 repríz! Od té doby zanechalo na jezerkovském jevišti stopu mnoho předních českých herců. Rozhodli jsme se, že toto významné datum oslavíme inscenací Už je tady zas! a nebude to divadlo, kdo dostane dárek - ale naši diváci! Protože bez těch, kteří každý večer plní sál Divadla Na Jezerce, bychom nemohli slavit tak dlouhé a úspěšné působení na scéně pražských divadel. Každý, kdo si na 2. prosince zakoupí dvě vstupenky na toto představení, dostane od nás výpravnou knížku o Divadle Na Jezerce, která vyšla minulý rok, a která mapuje vývoj divadla - najdete v ní všechno, co je spojené s Divadelní společností Jana Hrušínského a všechny, kteří jsou s pokračováním v této rodinné tradici spojeni.

NOVÁ PREMIÉRA S JAROSLAVEM DUŠKEM SE BLÍŽÍ

V Divadle Na Jezerce chystáme novou inscenaci podle novely Jaromíra Rašína Sláva strojů a měst, která bude mít premiéru 24. ledna - a rozhodně byste si ji neměli nechat ujít! Na jevišti se totiž v ženských i mužských rolích představí JAROSLAV DUŠEK. Společně s ním vystoupí také výtvarník Petr Nikl a hudebník Ondřej Smeykal.