Dítě Harryho a Meghan změní královskou rodinu, stane se zásadní historickou postavou

Už samotný příchod vévodkyně Meghan do britské královské rodiny byl revoluční, bývalá americká herečka byla totiž rozvedená, hlásila se k římskokatolickému vyznání a narodila se jako míšenka. A mnozí pozorovatelé královské rodiny se shodují na tom, že její přítomnost v konzervativní windsorské dynastii reflektuje současnou britskou multikulturní společnost.

Dítě prince Harryho a vévodkyně Meghan bude prvním míšencem v přímé linii britské královské rodiny. Podle královské životopiskyně Claudie Josephové se tak stane zásadní historickou postavou, která otevře dveře dalším. "Ať už to bude dívka, nebo chlapec, bude to první černošské dítě v královské rodině," tvrdí Josephová.

Vévodkyně ze Sussexu pochází ze smíšené rodiny, její matka Doria Loyce Raglandová je Afroameričanka pocházející z Georgie, její otec Thomas Markle má anglicko-německo-irské předky. Meghan se tak kvůli svému vzhledu často stává terčem rasistických poznámek.

Loni si přisadil i člen oblastní rady ODS a ředitel zoologické zahrady ve středočeských Chlebech René Franěk, když na Facebooku označil manželku prince Harryho za "cikánku". Za svůj postoj sklidil kritiku i od předsedy ODS Petra Fialy. Za hranou byly podle některých také poznámky komentátorů německé televizní stanice ZDF během loňského přenosu královské svatby prince Harryho.

Příliš mnoho optimismu

Podle ředitelky vydavatelství amerického magazínu Essence Michelle Ebanksové je Meghanina přítomnost ve windsorské dynastii dalším krokem k boření stereotypů o černošské komunitě. "Být členem královské rodiny by pro nás (černochy) mělo být naprosto běžné," dodala Ebanksová pro agenturu Reuters.

Profesor sociologie Kehinde Andrews z birminghamské univerzity ale upozorňuje na to, že Baby Sussex, jak se nenarozenému dítěti vévodů přezdívá, nemusí automaticky znamenat, že dojde ke zlepšení rovnoprávnosti černochů a vymizení rasismu ve společnosti.

"Máme sklon k tomu, jakýkoliv pozitivní symbol příliš oslavovat. Dělali jsme to v případě Baracka Obamy, když se stal prezidentem. Lidi se nechají unést tím, že máme něco, co vypadá jako úspěch. Když se na to pak ale podíváme z analytického hlediska, zjistíme, že se vlastně vůbec nic nezměnilo," myslí si Andrews, jenž se zaměřuje na rasové problémy ve společnosti.

Podle Ingrid Sewardové, editorky magazínu Majesty a autorky několika publikací o britské královské rodině, je narození dítěte vévodů ze Sussexu sice malým, ale velmi zásadním krokem ve vývoji windsorské dynastie.

"Aby monarchie přežila, musí se vyvíjet. A tohle je jiný způsob jejího vývoje a cesty, jak jít s multikulturní dobou, ve které žijeme," tvrdí Sewardová.

Jiný královský životopisec Robert Jobson si myslí, že spousta mladých Britů se s Meghaniným původem ztotožňuje a vidí, že stát se členem prominentní rodiny není nemožné.

Meghan se musí vyrovnávat s nenávistí na sociálních sítích

Vévodkyně ze Sussexu se v posledních měsících stala terčem pomluv a nenávistných komentářů na sociálních sítích. Britská královská rodina dokonce na začátku března vydala pravidla chování na svých účtech na sociálních sítích. Reagovala tak na rostoucí počet urážlivých komentářů vůči vévodkyním Meghan a Kate.

Sama vévodkyně ze Sussexu se svých soukromých účtů na sociálních sítích po zásnubách s princem Harrym vzdala.

Dítě prince Harryho a vévodkyně Meghan by se mělo narodit každým dnem a jisté je, že se stane přinejmenším stejnou módní ikonou jako bývalá americká herečka, píše agentura Reuters a poukazuje na popularitu dětí prince Williama a vévodkyně Kate.

