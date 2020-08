Díky online účetnictví už nemusíte po úřadech a za účetní běhat osobně

Moderní technologie použité v online účetnictví mohou řadě podnikatelů ušetřit čas i starosti.

Už nemusíte své účetní nosit doklady v krabici od bot, chodit na úřady, poštu nebo zdlouhavě vypisovat platební údaje. Dnes můžete spoustu věcí automatizovat. Pomoc vám v tom může i účetní firma Trivi, která funguje výhradně online. Využívat můžete služeb účetnictví online, daňové poradenství online nebo fakturaci online a řadu dalších služeb.

A co vše můžete při spolupráci s Trivi, a.s. očekávat?

uploaudování na cloud (veškerá firemní data uschována)

hromadný import faktur

komunikace s online účetní odkudkoliv na světe

QR kódy

správa bankovního účtu pomocí API připojení

správa účetnictví a zpracování mezd

daňové poradenství

zastupování na úřadech

Moderní technologie

V Trivi dostanete k dispozici nejen svou účetní, ale i portál a mobilní aplikaci Trivi, přes který následně komunikujete s účetní, předáváte doklady, vystavujete faktury nebo sledujete své příjmy a výdaje. Už nemusíte nosit doklady v igelitce a dojíždět za svou účetní daleko. Přístup do portálu máte kdykoliv a odkudkoliv. Své účetnictví máte neustále pod kontrolou. Na grafech můžete sledovat své vydané a přijaté faktury, jejich splatnost a i to, zda jsou zaplacené. Všechny doklady se ukládají do cloudu a vy tedy nemusíte dodávat Trivi účetní originální papírové. Nahrání je okamžité a je zajištěna archivace a záloha dat. S portálem nebo mobilní aplikací si můžete vygenerovat finanční přehledy nebo ohlídat cashflow a platební povinnosti. Samozřejmostí je pak fakturace a napojení do EET, včetně fakturace přímo z mobilu a odeslání faktury do mailu zákazníka.

API propojení

Snadná integrace systémů. API poskytuje možnosti propojení vašeho systému s portálem Trivi a vše se tak bude automaticky stahovat.

Komunikace s úřady

Tým profesionálních účetních a daňových poradců v Trivi vás zastoupí i při komunikaci s úřady, úředních kontrolách, například z finančáku a dalších legislativních úkonech. Daňový poradci přinesou navíc do vašeho účetnictví určité "výhody". Například se vám automaticky prodlužuje lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů o 3 měsíce. I přes to, že je Trivi online, je možné řešit využití možností zdanění se svou účetní nebo daňovým poradcem.

Zpracování mezd a další

V Trivi si můžete kromě správy účetnictví nechat zpracovat i mzdy svých zaměstnanců. Součástí Trivi jsou totiž i mzdoví specialisté. Nezáleží na tom, zda máte jednoho nebo sto zaměstnanců, v Trivi si díky automatickým systémům poradí i s větším počtem.

Trivi online účetnictví

Je moderní účetní firma, kde najdete profesionální účetní vedené zkušenými matadory oboru. Firma Trivi se systematický stará o rozvoj odborných znalostí a vyškolení všech zaměstnanců. A i když se díky celému online systému správy účetní agendy se svou účetní nepotkáváte, je vám k dispozici a můžete s ní kdykoliv komunikovat. O vaše pohodlí se kromě účetních starají systémy Trivi a moderní aplikace. S Trivi máte účetnictví pod kontrolou, a to i díky účetnictví online, daňové poradenství online a fakturace online.

Pokud máte v podnikání určitá specifika, dovážíte, vyrábíte, exportujete nebo máte netradiční produkci, stačí se Trivi ozvat a společně proberete možnosti.

V případě, že se chcete dozvědět více, můžete jít na www.trivi.com anebo v případě zájmu o zpracování účetnictví nebo mezd volejte na 800 80 60 40.