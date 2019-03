Bude to Diana, nebo Arthur. Britové sází na jméno královského dítěte Harryho a Meghan

Jak se bude jmenovat dítě britského prince Harryho a jeho ženy Meghan? Bývalá americká herečka je v posledním trimestru těhotenství a sázkové kanceláře mají vypsané kurzy nejen na jméno a pohlaví dítěte, ale i přesné datum, místo narození nebo váhu královského miminka.

Nejčastěji lidé sází na jméno novorozence, který by měl podle britských médií přijít na svět v dubnu. Podle sázkové kanceláře William Hill by si Britové přáli Arthura, pokud by se narodil chlapec, a v případě holčičky pak Dianu, píše agentura Reuters.

"Diana má kurz deset ku jedné a mezi dívčími jmény je opravdu velkou favoritkou, tady nějaké velké překvapení není," řekl mluvčí kanceláře s tím, že přijímají hodně sázek i na Victorii.

Meghan a Harry, kteří se vzali loni v květnu a těhotenství vévodkyně oznámili v říjnu, pohlaví miminka neví a bude pro ně překvapením stejně jako pro příznivce monarchie.

Další sázková kancelář Betfair se podle kurzů přiklání k tomu, že se vévodům narodí holčička a bude se jmenovat Diana stejně jako Harryho zesnulá matka. Bez šance podle kanceláře není ani Alice, o které se spekulovalo již v souvislosti se třetím dítětem prince Williama a jeho ženy Kate. Těm se nakonec narodil chlapec Louis.

"Sázející cítí, že v královské rodině jednou bude i Alice, o tohle jméno je mezi nimi velký zájem," řekla mluvčí Betfair. Právě matka Harryho dědečka Philipa se jmenovala Alice.

Do úzkého výběru Betfair se dostali i Arthur, Victoria, Grace, James či Edward.

Kanceláře přiznávají, že oproti těhotenství Kate a Williama přijímají v případě miminka Meghan a Harryho o 30 procent více sázek.

