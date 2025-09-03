Magazín

Místo děsivých pokojů a děr ve dveřích nový dům. V Liberci staví dětskou psychiatrii

Paní primářka u přestavby dětské psychiatrie v Liberci.
Pokoje jsou útulnější.
Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Liberec.
Pokoje jsou sice malé, ale útulnější než dřív.
Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Liberec.
Foto: Václav Vašků
před 2 hodinami
Zastaralá budova, počmárané zdi a stísněné pokoje. To vše bude brzy minulost, Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie při Krajské nemocnici Liberec prochází rekonstrukcí. Navštívili jsme ho v rámci seriálu „Za zdmi dětských psychiatrií“, v náročných podmínkách, pro děti i personál, oddělení fungovalo až do ledna tohoto roku.

V rámci hospitalizace děti stráví v nemocnici v průměru čtyři až šest týdnů, i z toho důvodu bylo nutné zkvalitnění podmínek celého oddělení. Nyní započala rekonstrukce budovy, která potrvá dva roky, proto se oddělení na přechodnou dobu přesunulo do náhradních prostor jedné z budov oddělení psychiatrie pro dospělé.

Současná budova poskytuje příjemné zázemí, avšak s nedostatečnou kapacitou akutních lůžek pro potřeby dětských pacientů, protože jich má pouze 12. Na první pohled by člověk ani neřekl, že se nachází v zařízení, kde děti bojují o své duševní zdraví.

Prošli jste si peklem? Sdílejte svůj příběh a dejte naději dalším rodičům

Dítě

Podle fotografií původní budovy, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii, byly pokoje velmi stísněné, neútulné, s počmáranými zdmi a poničeným vybavením. Poskytovat péči v takových podmínkách bylo náročné, proto zahájení rekonstrukce vyvolalo nadšení.

Dlouho chyběly finance - což je problém, který se opakuje v mnoha podobných zařízeních. Na výstavbu se podařilo sehnat dotaci ve výši 112 milionů korun a Krajská nemocnice Liberec investuje více než 110 milionů z vlastních prostředků.

"Jedna z nejčastějších problematik, se kterou se na oddělení setkáváme, jsou děti s poruchami příjmu potravy. Paní primářka Konečná se těmto dětem věnuje v ambulantní péči, ale někdy tato péče nestačí, pak přicházejí k nám na lůžka," vysvětluje situaci vrchní sestra Mgr. Blanka Stárková.

Poskytování péče o dětské pacienty na psychiatrii vyžaduje komplexní péči pod vedením odborného personálu, velmi důležitá je i spolupráce samotných dětských pacientů. Každé dítě vyžaduje specifickou péči, přístupy k jednotlivým dětem jsou individuální a spolupracuje na nich celý tým odborníků na oddělení zahrnujících psychiatry, psychology, zdravotní sestry a speciální pedagožky.

Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Liberec.
Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Liberec. | Foto: Václav Vašků

Pro zajištění bezpečnosti péče o dětské pacienty vyžadující dohled 24/7 jsou nyní na pokojích nainstalované kamery, které jsou sestrami vnímány jako přínosné. Pomáhají předcházet rizikovému chování.

I přes snížení počtu lůžek zůstává zachována vysoká kvalita ambulantní i lůžkové péče, nižší kapacita lůžek je podpořena například možností ambulantních skupinových terapií. Zajištění kvality poskytované péče je možné zvláště díky podpoře vedení nemocnice.

Nová moderní budova

Co slibuje nový pavilon, který má být dostavěn v březnu 2027? Plánuje se navýšení kapacity z 25 na 42 lůžek, humanizace péče a zvýšení ubytovacího standardu, dvou- až třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, oddělení ambulantního a lůžkového provozu, pokoj individuálního dohledu na každé stanici, herny, tělocvičny a revitalizovaná zahrada pro sportovní aktivity pacientů, bezbariérový přístup a modernizace prostor určených pro výuku.

Celá rekonstrukce a výstavba nového oddělení včetně vybavení by měla podle odhadů stát 215 milionů Kč. Realizace projektu podpoří dotace ve výši 112 milionů Kč z dotačního titulu IROP.

Jak pomoci dětské psychiatrii v Liberci?

Chcete-li pomoc dětským pacientům zdolávat těžkou životní cestu, můžete být i vy těmi, kdo jim vykouzlí úsměv na rtech. I když jde o náročnou léčbu, přece jen jsou věci, které dušičkám pomáhají najít mír a klid.

Podle slov paní primářky i vrchní sestry by se jim na oddělení hodily jakékoliv antistresové míčky a jiné pomůcky, které pomáhají při psychické nepohodě. Potřebovali by také zátěžové deky větších rozměrů. Na takovéto věci už nezbývají bohužel peníze.

Jestli chcete dětem koupit tyto zdravotnické pomůcky, napište na email: [email protected]

Děkujeme. Každá pomoc se počítá. 

