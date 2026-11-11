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Dětská bio kaše s jahodami obsahovala nebezpečný jed z plísně. Inspekce varuje rodiče

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Rýžová kaše s jahodami a malinami vypadá jako ideální první příkrm a rodiče často neváhají a připlatí svým děte za bio kvalitu. Inspektoři v ní ale našli látku, kterou odborníci řadí k nejsilnějším přírodním jedům. O jaký výrobek jde a proč u dětského jídla platí tak přísné limity?

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Pokud doma máte instantní kaši z Alberta, zkontrolujte datum spotřeby. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Vladimir Sukhachev
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Bio rýžová kaše s jahodami a malinami značky Nature’s Promise obsahovala víc aflatoxinu B1, než povoluje zákonný limit. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ji odebrali 22. 6. 2026 v prodejně Albert v Ečerově ulici v Brně.

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Jde o balení 200 g se šarží LOT 50426 a datem minimální trvanlivosti 31. 7. 2027. Do obchodu ji dodala firma King Food Bohemia. Inspekce kaši zařadila mezi nebezpečné potraviny.

Aflatoxin B1 vyrábějí plísně rodu Aspergillus, které rády napadají obilí, rýži, kukuřici nebo ořechy, hlavně když je skladují v teple a vlhku.

Odborníci ho považují za jednu z nejnebezpečnějších přírodních látek, protože poškozuje játra a při dlouhodobém příjmu může vyvolat rakovinu. Nejde tedy o jed, který by člověku udělal špatně hned po jídle, ale o látku, která škodí postupně.

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Dětská kaše z Alberta obsahuje toxiny z plísně.
Dětská kaše z Alberta obsahuje toxiny z plísně.Foto: SZPI – Potraviny na pranýři

Děti jsou citlivější než dospělí, a proto pro potraviny určené dětem platí mnohem přísnější limity.

Kaše má trvanlivost ještě do léta 2027. Pokud máte doma balení z uvedené šarže, dítěti ho nedávejte.

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Zdroj: SZPI

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