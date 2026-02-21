Děti si to mění se spolužáky, hodnota ale může být vysoká. Nejdražší kartička Pokémon se prodala za 390 milionů

Kartičky s kreslenými příšerkami frčely v devadesátých letech a dnes jsou mezi dětmi opět v kurzu. Se spolužáky si je vyměňují o přestávce a jejich hodnotou se často nezabývají. Mohou mezi nimi ale být i opravdu cenné kousky. Nejdražší kartička Pokémon se nedávno prodala za astronomickou částku.
„Náš syn přišel domů nadšen, že vyměnil mnoho kartiček Pokémonů za pár silných, a my zjistili, že jsou všechny fejkové. To bylo breku,“ svěřila se jedna maminka na internetovém diskusním fóru. Je vám tato situace povědomá?
Vyměňování různých sběratelských předmětů patří mezi oblíbené dětské kratochvíle. Dřív to byly třeba samolepky, ale také nejrůznější kartičky. Ty s Pokémony milovali školáci v devadesátých letech a v poslední době zažívají svou renesanci.
Stejně jako téměř u všeho, i v tomto případě je možné pořídit jak originální kousky, tak levné napodobeniny. Potíž je v tom, že děti to zdaleka ne vždy poznají. Může se proto stát, že rodiče se rozhodnou „plácnout přes kapsu“ a potomkovi koupí kartičky z oficiálního obchodu, od kamaráda ale poté dítě na výměnu dostane již zmíněné fejky.
Hodnotu kartiček děti často neznají
Ani v případě, že dojde k poctivému obchodu, ve kterém žádné napodobeniny nefigurují, ale ještě není vyhráno. Ne všechny kartičky totiž mají stejnou hodnotu. Pokud v balíčku natrefíte na nějakou vzácnější, případně si ji rovnou cíleně koupíte na internetu, pochopitelně není stejně cenná jako kartička obyčejná.
„Syn měl teď v originálním balíčku, který dostal, kartičku, jejíž cena se pohybovala kolem Vánoc okolo 200 eur. Druhý den už ji chtěl dát spolužákovi,“ sdělila další maminka, že školáci si zdaleka ne vždy hodnotu své sbírky uvědomují.
Že podobné smutky řeší děti velmi často, potvrdila také Anastázie, která pracuje v pražském specializovaném obchodě se sběratelskými kartičkami. „Rodičům bych doporučila podívat se u edice, ze které dětem kupují balíčky, na nejdražší karty. Občas je také dobré dětem karty projít a vysvětlit jim, že některé hodnotnější kusy je lepší nechat doma. Do školy by si měly nosit spíše album s kartami, které nemají tak vysokou emocionální nebo finanční hodnotu – aby nikoho nemrzelo, že za to dostal falešnou kartu nebo výrazně levnější,“ vysvětlila.
„Obzvlášť dnes může být velký nepoměr mezi dětmi, které sbírají a mění karty čistě pro radost, a těmi, které se o ně již začaly zajímat i z jiných důvodů, jako třeba herních a ‚investičních‘. A s klidným svědomím lze říct, že téměř každý hráč, kterého znám, si pamatuje okamžik, kdy poprvé zjistil, že naletěl a přišel o hodnotnější kartičku, i o třicet let později,“ dodala s úsměvem.
Influencer prodal Pokémona za stovky milionů
I když to není úplně běžné, některé karty Pokémon mohou mít tak vysokou hodnotu, až vám z toho půjde hlava kolem. Ti nejskalnější fanoušci jsou za raritní kousky ochotni zaplatit částky, které většina lidí nikdy v životě ve svém bankovnictví neuvidí.
Americký influencer Logan Paul si před pěti lety pořídil vzácnou Pokémon kartu, za kterou zaplatil v přepočtu okolo 126 milionů korun. Na první pohled to vypadá jako zcela šílený nákup, ve skutečnosti ale udělal dobře. Nedávno se mu totiž kartičku s názvem Pikachu Illustrator podařilo v aukci prodat za trojnásobek původní ceny, a to přibližně 390 milionů korun.
Zcela šílený obchod, o kterém informoval web CNN, potvrdil také zástupce Guinnessových světových rekordů přímo během živého vysílání na YouTube. Přenosu se účastnil i Logan Paul, který průběh dražby komentoval. Finále bylo velmi dramatické, trvalo několik hodin a výherce kromě kartičky samotné získal také designový diamantový náhrdelník. Ten si influencer nechal vyrobit na míru a zmíněnou kartičku v něm nosil na krku. Ukázal se s ní například na 38. ročníku wrestlingové show WrestleMania.
Ve hře je nostalgie i čistý egoismus
V čem je právě tahle kartička tolik výjimečná, že si zaslouží takovou pozornost? Vznikla na konci devadesátých let a sloužit měla jako odměna pro vítěze japonské kreslířské soutěže k příležitosti prvního výročí uvedení Pokémon karet na trh.
Vyrobilo se pouze devětatřicet kusů, konkrétně tahle kartička je ale exkluzivní i mezi nimi. Jako jediná na světě totiž získala od autentizační agentury PSA nejvyšší možné hodnocení kvality. Její stav je proto prakticky dokonalý.
Pro většinu lidí je to nejspíš naprosto nepochopitelné. Sběratelství je ale velmi specifický koníček a v tomto prostředí není podobné nadšení nic neobvyklého. V tomto případě zafungovala jak vzácnost kartičky, tak nostalgie, kterou pro mnoho fanoušků Pokémon kartičky znamenají.
„Určitý vliv má také přesun části teniskářů, kteří dříve spekulovali na limitovaných edicích tenisek, k herním kartičkám. Pro mnoho z nich je to jednodušší než burza nebo jiné formy investování. I když člověk funguje v menším měřítku a otočí například box Pokémonů se ziskem tisíc korun, může si připadat jako úspěšný investor. Právě tento pocit rychlého a relativně dostupného zisku je silně motivující,“ vysvětlila Anastázie.
V případě podobných prodejů, jaký uskutečnil právě Logan Paul, se pak podle jejího názoru jedná hlavně o ego a společenský status. „Přirovnala bych to k nákupu vysoce hodnotných uměleckých děl. Člověk může být sebevětší milovník umění a investor, ale v určité cenové hladině to kupuje stejně jenom proto, že na to má,“ uzavřela specialistka na herní kartičky.
VIDEO: Některé trendy dětí jsou dokonce zdraví nebezpečné. Video: Aktuálně.cz
Zdroje: Autorský text, Edition.cnn.com, Cc.cz, Emimino.cz
Nejvyšší soud zrušil Trumpova cla, ten hned zavedl nové. Platit má od úterý
Americký prezident Donald Trump podepsal dokumenty o uvalení avizovaného desetiprocentního cla na dovoz ze všech zemí. Informoval o tom Bílý dům. Dodal, že clo vstoupí v platnost v úterý. Clo bude podle něj platit 150 dní a nebude se vztahovat na některé zboží, například na vybrané zemědělské produkty, léčiva, automobily, elektroniku a suroviny, napsala agentura Reuters.
KVÍZ: Dostali byste se na střední školu? Změřte síly s deváťáky!
Přijímací zkoušky na střední školy jsou velké téma. Ať už vám připadají příliš náročné, nebo naopak jednoduché, rozhodně neuškodí, pokud bude váš úhel pohledu podložený osobní zkušeností. Jste ve svých znalostech kovaní v kramflecích, nebo naopak školáky upřímně litujete? Vyzkoušejte, jak si stojíte, v následujícím kvízu. Otázky pochází z reálných přijímacích zkoušek.
Co čeká Jílka v boji o třetí medaili? Divočina s ostrými lokty. Čech popsal svůj plán
Čtvrteční závod na 1500 metrů byl pro maximalistu Metoděje Jílka zklamáním. Dojel šestnáctý a zlobil se, že přemýšlel špatně. V olympijském programu rychlobruslení má ale ještě jednu šanci na třetí medaili - dnešní závod s hromadným startem. Jak vlastně tato atraktivní disciplína vypadá?
Architektura své doby. České stavby, které přepisovaly dějiny a vzbudily obdiv i nenávist
Secesní okázalost, kubistické experimenty i současná architektura plná skla, oceli a zeleně. Některé stavby nejsou jen domy – jsou to otisky ideálů, ambicí i nálad své epochy. A každá z nich zanechala v českém prostoru stopu, kterou nelze přehlédnout. Prohlédněte si výběr ikonických děl naší země.
KVÍZ: Kdo hrál hlavní roli? Znáte herecké tváře slavných filmů?
Bez skvělých herců a hereček by nevznikly skvělé filmové postavy. A naopak. V našem kvízu si můžete otestovat, jak dobře si pamatujete ty, kteří se objevili v českých i zahraničních snímcích, jež se nesmazatelně zapsaly do historie kinematografie. Víte, kdo hrál učitele Igora Hnízda, krásnou Maryšku nebo Forresta Gumpa?