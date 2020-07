Děti, které si hrají s tatínky, nebývají tak hyperaktivní a agresivní, zjistili vědci

Otec může být pro malé dítě stejně důležitý jako matka. Děti, které si už od raného věku hrají se svými tatínky, totiž v pozdějších letech snadněji kontrolují své chování a emoce. Při fyzických aktivitách s otci se vybouří a naučí se, jaké reakce už překračují hranice. Vyplývá to z nové studie vědců z Cambridgeské univerzity.

Vědci z Cambridgeské univerzity sledovali data z celkem 78 studií provedených v Evropě a ve Spojených státech mezi lety 1977 a 2017. V těch se psychologové zabývali tím, jaký dopad má na děti do tří let fakt, že si hrají s rodiči.

Výsledky ukázaly, že když dítě v nízkém věku tráví volný čas s otcem, tak v době, kdy nastoupí do školy, snadněji drží pod kontrolou své emoce. Nejvíc pak dítěti prospívá, když se s tatínkem honí, lechtá nebo se vozí na jeho zádech. Informoval o tom britský list The Guardian.

Výzkumníci dále zjistili, že průměrný otec si se svým dítětem hraje každý den a že v mladším věku při hraní častěji dochází k fyzickému kontaktu a hry v té době nepodléhají žádným pravidlům. Děti se díky tomu včas vybouří a v pozdějších letech mají menší sklon k hyperaktivitě a k problémovému chování. Lépe ovládají svou agresivitu a při konfliktech se spolužáky nemají tendenci být na vrstevníky tak zlé.

"Hraní při fyzických aktivitách děti staví do situací, ve kterých musí zapojit sebeovládání. Musí držet pod kontrolou svou sílu a zjišťují, kdy už zacházejí příliš daleko. Jde o bezpečný způsob, jak se dítě může naučit reagovat na to, co dělají ostatní. Když udělá něco špatně, tak mu to otec řekne, ale není to pro něj konec světa, jen si zapamatuje, že příště se musí chovat jinak," citoval deník jednoho z autorů studie Paula Ramchandaniho.

Ten upozornil, že děti, které si hrají jen s matkami, nemusí být nutně v nevýhodě, protože příznivý vliv na jejich kognitivní a emoční schopnosti má jakákoliv interakce s rodičem. Jen je podle něj třeba dbát na to, aby mělo dítě dostatek i "divočejších, více fyzických aktivit". A právě těm se obvykle častěji věnuje s otcem.

Ciara Lavertyová, další z autorek studie, pak doplnila, že zjištění dávají signál i politikům, kteří by měli usilovat o to, aby otcové i matky měli na malé děti dostatek času a prostoru. "I dnes se stále často stává, že otcové, kteří se o děti starají na rodičovské dovolené, přijdou na setkání s jinými rodiči a zjistí, že kromě nich tam jsou samé matky. Potřebujeme tedy proměnit způsob, jakým společnost otce, kteří zůstávají v domácnosti, vnímá," uzavřela výzkumnice.

Video: Matky ze sebe dělají služky, zbavují děti myšlení