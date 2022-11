Designér navrhl tenisky pro koně. Za stylové podkovy zájemci zaplatí nejméně 30 tisíc

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) se chce v příštích dvou týdnech sejít s prezidentem Milošem Zemanem. Poté podle něj nadejde čas pro to, aby s hlavou státu jednal i kandidát lidovců na ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který má nyní prostor vysvětlovat svou roli v korupční kauze kolem přidělování bytů v Brně. Jurečka to řekl poté, co v úterý dočasně převzal řízení ministerstva po rezignaci Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL).

Hubáčková v úterý opustila svou funkci po necelém roce ze zdravotních důvodů. Hladíkův nástup ale zbrzdila policejní razie související s korupční kauzou okolo přidělování bytů v Brně. Policisté mimo jiné zasahovali i v Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu, kde končil jako primátorčin náměstek. Hladík v případu není obviněný. KDU-ČSL mu později vyjádřila podporu a na jeho nominaci trvá.

Jurečka řekl, že by se jeho schůzka s prezidentem mohla uskutečnit příští, nebo přespříští týden. "Následně by se s prezidentem mohl setkat pan Hladík," uvedl. Lidovecký místopředseda nyní podle něj otevřeně odpovídá na otázky médií, veřejnosti či některých poslaneckých klubů, a vytváří tak prostor pro to, aby se okolnosti kolem brněnské kauzy vyjasnily a mohl být jmenován. Jurečka je s jeho vysvětlením spokojený.